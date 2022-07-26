ABD adaleti! 15 yaşındayken beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanan siyahi adam suçsuz olduğu anlaşılınca 48 yaşında tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD adaleti! 15 yaşındayken beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanan siyahi adam suçsuz olduğu anlaşılınca 48 yaşında tahliye edildi

26.07.2022 01:15

Yıl 1989'u gösterirken New York'ta bulunan Central Park'ta beyaz bir kadına tecavüz ve darp suçlamasıyla içeri atılan 6 siyahi gençten sonuncusu Steve Lopez, bugün hakkındaki suçlamalardan beraat etti. Çıkan sonuçla beraber Lopez, 15 yaşında suçsuz yere girdiği hapishaneden 33 yıl sonra yeni 48 yaşında tahliye edildi. Lopez'in avukatı Eric Renfroe, karar sonrası ABD'nin adalet sistemine teşekkür etti.

New York İlçe Bölge Savcısı Alvin Bragg, Manhattan'daki mahkeme binasında düzenlediği basın açıklamasında, yaklaşık 33 yıl önce Central Park'ta gece yürüyüş yapan beyaz bir genç kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla hapis yatan 6 siyahi ve Latin gençten sonuncu olan Steve Lopez'in geç de olsa suçsuz olduğunun ortaya çıkması ve aklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ADALET SİSTEMİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Adaletin yerini bulması için çaba gösteren Lopez'in avukatı Eric Renfroe ve mahkeme heyetine teşekkür eden Bragg, "Bay Lopez'in mahkumiyetini iptal etme ve aleyhindeki iddianamenin reddedilmiş olmasından onur duyuyorum. Yargıç Ellen Biben ve tüm adalet sistemimize bunun gerçekleşmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Bragg, "Bunun gibi yakından takip edilen bir konuda bugün hakimin verdiği kararın, sistemimizde adaletsizliği algılayanları hareket ettirmeye yardımcı olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

15 YAŞINDA GİRDİ, 48 YAŞINDA ÇIKTI

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Steve Lopez'in avukatı Eric Renfroe ise, "Bu sonuç, işlemedikleri suçları kabul etmek zorunda kalanlar için adalet sisteminin pek sık yaptığı bir şey değil. Bunun bugün gerçekleşmesine sevindim." ifadesini kullandı. Mahkeme esnasında olduğu gibi basın mensupları karşısında da sessizliğini koruyan Lopez, 15 yaşında üzerine atılan iftiradan 48 yaşında kurtulmuş oldu.

CENTRAL FİVE DAVASI

New Yorkluların yoğun ilgi gösterdiği ve "Central Park Five" olarak adlandırdığı olayda, siyahi ve Latin kökenli 6 genç, 28 yaşındaki Trisha Meili'ye tecavüz etmek ve ölüme terk etmek suçlamalarıyla tutuklanmış, suçlarını itiraf eden gençlerin, gerçek zanlının tespit edilmesiyle suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayda adı geçen Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Korey Wise ve Yusef Salaam, 2002'de serbest kaldıktan sonra, New York şehir yönetimine, üzerlerine attıkları iftira için 41 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Polislerin tecavüz suçunu zorla kabul ettirmeye çalıştıkları Lopez ise iddiaları bir türlü kabul etmemiş, ancak tecavüzle yargılanmaktan korktuğu için aynı mekanda bir erkek koşucuya yapılan darp suçunu, hiç alakası olmadığı halde, kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle, diğer 5'liden ayrılan ve hikayesi arka planda kalan Lopez'in aynı davadan aklanması arkadaşlarından 20 yıl sonra gerçekleşebildi.

YORUMLAR
500
New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı Rockaway Plajı, bölgedeki köpekbalığı nedeniyle yüzme için geçici olarak kapatıldı Rockaway Plajı, bölgedeki köpekbalığı nedeniyle yüzme için geçici olarak kapatıldı
Kaynak: AA

Central Park, Steve Lopez, New York, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD adaleti! 15 yaşındayken beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanan siyahi adam suçsuz olduğu anlaşılınca 48 yaşında tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:16 Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
09:00 Türkiye'ye sızan teröristler etkisiz hale getirildi! Haberi Bakan Süleyman Soylu duyurdu
09:00 Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerini alabilmek için serveti gözden çıkardı
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 09:52:10. #1.13#
SON DAKİKA: ABD adaleti! 15 yaşındayken beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanan siyahi adam suçsuz olduğu anlaşılınca 48 yaşında tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement