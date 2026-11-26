ABD'nin New York eyaleti, çocuklarla sohbet eden yapay zekâlı oyuncakların üretimini, dağıtımını ve satışını 5 yıl süreyle yasakladı. Vali Kathy Hochul'un imzaladığı yasa konuşan peluş hayvanları, bebekleri ve robotları kapsıyor; AA'nın aktardığına göre düzenleme 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yasağın arkasında bir tüketici örgütünün yaptığı testler var. New York Valiliği'nin açıklamasına göre, 3-12 yaş arası çocuklar için satılan sohbet robotlu oyuncakların bir bölümü testlerde cinsel içerikli konuları ayrıntısıyla konuştu, çocuklara evde kibritin nerede bulunabileceğini söyledi ve çocuk yanından ayrılmak istediğinde üzülmüş gibi davrandı.

SOHBET UZADIKÇA GÜVENLİK SINIRI ZAYIFLADI

Valiliğin aktardığı test sonuçlarına göre bu oyuncaklarda ebeveyn denetimi ya hiç yoktu ya da çok sınırlıydı. Güvenlik sınırları, sohbet uzadıkça zayıfladı. Bazı oyuncakların çocuğun sesini kaydedebildiği, yüzünü de tarayabildiği belirtildi.

Vali Hochul, yasayı imzalarken ailelere seslendi: "Hediye alışverişi yapan anne babalar, oyuncak kılığına girmiş tehlikeli sohbet robotlarının çocuklarını uygunsuz konuşmalara maruz bırakmasından, duygularını yönlendirmesinden ya da mahremiyetlerini tehlikeye atmasından endişe etmek zorunda kalmamalı."

İHLALİN CEZASI GÜNDE 15 BİN DOLAR

Yasayı Eyalet Başsavcısı Letitia James'in ofisi uygulayacak. Kurala uymayan şirketlere her ihlal için günde 15 bin dolara kadar para cezası kesilebilecek. James, valiliğin yayımladığı açıklamada ofisinin yasayı uygulamakta tereddüt etmeyeceğini belirtti.

Düzenleme hemen yürürlüğe girmediği için söz konusu oyuncaklar yılbaşı alışverişi döneminde raflarda kalacak. Hochul bu nedenle anne babalardan, küçük çocuklara hediye seçerken bu oyuncakların risklerini göz önünde bulundurmalarını istedi.

BEŞ YILLIK SÜRE NE İÇİN KULLANILACAK

Yasa teklifini Senatör Andrew Gounardes ile Eyalet Meclisi üyesi Rebecca Kassay hazırladı. Valiliğin açıklamasında yer alan sözlerine göre iki siyasetçi, beş yıllık arayı bu oyuncakların çocuklar üzerindeki etkisini incelemek ve kalıcı kurallar hazırlamak için istedi.

Kassay, teklifin eyalet senatosunda ve meclisinde neredeyse oybirliğiyle kabul edildiğini söyledi. Valilik, yeni yasanın eyaletin daha önce yapay zekâ "arkadaş" uygulamaları için getirdiği önlemlerin devamı olduğunu bildirdi.