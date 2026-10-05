Nijerya Havacılık Bakanı, Ondo\'da düşen helikopterin 32 kişi taşıdığını açıkladı

NİJERYA ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan askeri helikopterin rutin görev sırasında düştüğü bildirildi.

Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan helikopterin yerel saatle 09.00 sıralarında rutin bir görev sırasında Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesinde düştüğünü açıkladı. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame, ilgili makamlar ve acil durum müdahale ekipleriyle koordinasyon halinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.