Nijerya, Uganda\'daki Ebola Salgınına Karşı Alarmda

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NİJERYA, Uganda'nın başkenti Kampala'da Ebola salgını ilan edilmesinin ardından virüsün ülkeye yayılma ihtimaline karşı 'alarm' durumuna geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide Idris, Uganda'da Ebola salgını ilan edilmesinin ardından Nijerya'nın giriş noktalarında gözetim önlemlerinin artırıldığını belirtti. Idris, Nijerya'da henüz Ebola virüsü bulunmadığını kaydederek, "Ancak NCDC olarak ilgili bakanlıklar, kurumlar ve ortaklarla Ulusal Yeni Görülen Viral Hemorajik Hastalıklar Teknik Çalışma Grubu aracılığıyla hastalık takibini sürdürüyoruz. Ülkemizdeki hazırlık seviyesini güçlendirmek amacıyla çeşitli önlemleri devreye soktuk" ifadelerini kullandı.

İdris, ülkede Ebola aşısının bulunmadığını fakat virüsün bazı türleri için aşı ve tedavi yöntemlerinin mevcut olduğunu söyledi.