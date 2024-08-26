Notting Hill Karnavalı'nda Bıçaklı Saldırılar - Son Dakika
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Notting Hill Karnavalı'nda Bıçaklı Saldırılar

Notting Hill Karnavalı\'nda Bıçaklı Saldırılar

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Notting Hill semtinde düzenlenen tarihi karnaval sırasında birden çok bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda bir kadın ve iki erkek yaralandı. Karnavala katılanların güvenliği için 7 binden fazla polis görev yapıyor.

26.08.2024 06:09
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Notting Hill semtinde, aynı adla düzenlenen tarihi karnaval sırasında birden çok bıçaklı saldırı düzenlendi.

Londra polisinden (Metropolitan Polis Teşkilatı) yapılan açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının bıçaklı saldırıya uğradığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Polis, karnaval sırasında 29 ve 24 yaşlarında iki erkeğin daha bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

Pazar ve Pazartesi günleri resmi tatil süresince devam eden karnavala bir milyonu aşkın kişinin katılması bekleniyor.

Karnavalda güvenliği sağlamak üzere 7 binden fazla polis görev yapıyor.

Polise karnaval süresince daha geniş bir arama ve inceleme hakkı veren ek yetkiler sağlandı.

Pazar günkü karnaval yürüyüşünden sonra açıklama yapan Metropolitan Polis Teşkilatı, 90 kişinin gözaltına alındığını, 15 polis memurunun saldırıya uğradığını açıkladı.

Polis, "Yüz binlerce kişi Notting Hill Karnavalı'na gelerek muhteşem bir kutlamaya katıldı. Polislerimiz onların güvenliği için çok dikkatli şekilde planlanmış bir görev yürüttü. Maalesef küçük bir azınlık suç işlemek ve şiddet uygulamak için oraya gelmişti" ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatı sözcüsü Charmain Brenyah, kendisinin de tarihi karnavalın gerçekleştiği bölgeye yakın bir yerde büyüdüğünü, karnavalı "müzik, kostümler ve muhteşem bir ortamla hatırladığını" söyledi.

Brenyah, "Maalesef küçük bir azınlık, bu karnavalı suç işlemek için fırsat olarak görüyor" dedi.

Polis kayıtlarına göre geçtiğimiz iki yılın Notting Hill karnavallarında bir kişi öldürüldü, 14 kişi bıçaklandı ve 125 polis saldırıya uğradı.

Son iki yılda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

Polis teşkilatının açıklamasında, "karnavala katılanların yoğun polis varlığıyla karşılaşmasının nedeni de bu" ifadeleri yer aldı.

Notting Hill Karnavalı, dünyadaki en eski sokak kutlamalarından birisi. Karnaval ilk olarak Londra’daki Karayip ülkelerinden gelen göçmen toplulukların ırkçılığa karşı başlattığı bir kültürel etkinlik olarak 1966'da başladı.

Ardından her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı bir kutlamaya ve eğlence geleneğine dönüştü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Notting Hill Karnavalı'nda Bıçaklı Saldırılar - Son Dakika

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