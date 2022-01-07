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Novak Djokovic, Covid aşıları için ne demişti? - Son Dakika
BBC

Novak Djokovic, Covid aşıları için ne demişti?

07.01.2022 17:17
Novak Djokovic, Covid aşıları için ne demişti?

Novak Djokovic aşı karşıtı açıklamalarıyla biliniyor.

Avustralya'ya giriş kurallarına uymadığı gerekçesiyle vizesi iptal edilen ve Melbourne'de bir otelde gözetim altında tutulan ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in sınır dışı edilip edilmeyeceği Pazartesi günkü duruşmada belli olacak.

Covid aşısı olmadığı sanılan Djokovic'e 17 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılabilmesi için vize muafiyeti tanındığının ortaya çıkması, ülkede büyük öfkeye neden olmuştu. Kriz Mayıs'ta yapılması beklenen federal seçimler öncesinde hükümeti de zora soktu.

Novak Djokovic aşı karşıtı açıklamalarıyla biliniyor.

34 yaşındaki Sırp yıldız, resmi olarak aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamış değil.

Ancak Djokovic, Nisan 2020'de, henüz hiçbir Covid aşısı yokken aşıya karşı olduğunu söylemişti.

Djokovic daha sonra "Uzman değilim" diyerek bu görüşüne açıklık getirmişti. Bu konuda açık fikirli olduğunu söyleyen ünlü tenisçi ''Ama vücudum için neyin en iyi olduğunu seçme hakkına sahip olmalıyım'' diye konuşmuştu.

'Covid-19 gibi sahtekarlar'

Novak Djokovic bir Facebook canlı yayınında da ''Turnuvalarda yarışabilmek için birileri tarafından aşı olmaya zorlanmak istemem'' demişti.

Haziran 2020'de Covid'e yakalanan Djokovic aynı söyleşide ''Covid-19 gibi sahtekarlara karşı metabolizmamızı nasıl güçlendirebileceğimiz konusuyla yakından ilgiliyim'' diye de eklemişti.

Djokovic'in bu sözleri nüfusun yaklaşık yarısının iki doz aşı yaptırdığı memleketi Sırbistan'da tepki çekmiş, o dönem Belgrad Halk Sağlığı Enstitüsü Bağışıklık Bölümü Başkanı epidemiyoji uzmanı Predrag Kon, yıldız tenisçiyi kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

'Karına ekmek bastırma deneyi'

Novak Djokovic, bilimsel kanıta muhtaç sözleriyle de tanınan bir kişi.

Djokovic, Türkçe'ye ''Kazanmak İçin Varım'' diye çevrilen ''Serve to Win'' adlı kitabında 2010'da tanıştığı bir beslenme uzmanıyla yaptığı deneyi anlatıyor.

Beslenme uzmanı, Djokovic'ten sağ kolunu uzatıp sol eliyle karnına bastırmasını istemiş.

Djokoviç daha sonra bu deneyi bir dilim ekmekle yapmış. Karnına ekmekle bastırınca sağ kolunun zayıfladığını fark etmiş.

Novak Djokovic kitabında bu deneyin glüten duyarlılığının kanıtı olduğunu söylüyor.

'Pozitif düşünce kirli suyu temizler'

Djokovic bir Instagram canlı yayınında ise pozitif düşüncelerin kirli suyu temizleyebileceğini öne sürerek ''Bilim insanları moleküllerin duygularımıza tepki verdiğini kanıtladı'' demişti.

Oxford Üniversitesi Bilime Dayalı Tıp Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Dr. David Nunan, "Olasılıklar ışığında bu tür iddiaların gerçek olma ihtimali çok düşük - en azından mevcut bilimsel teori ve uygulamalar geleneği açısından'' dedi.

Pandemi öncesinde Djokovic'in eşi Jelena Djokovic Instagram'da 5G teknolojisiyle ilgili bir komplo teorisi paylaşmıştı.

Instagram, Djokovic'in bu paylaşımına yanıltıcı bilgi uyarısı koymuştu. Bu komplo teorileri 5G teknolojisinin bağışıklık sistemini baskıladığı iddiasına dayanıyor.

Aşı karşıtlarının 'kahramanı'

Avustralya'daki krizin ardından hayranları ve Sırp politikacılar tarafından desteklenen Djokovic'in buradad yaşadıkları aşı karşıtlarını harekete geçirdi.

Djokovic, hiçbir zaman açık bir şekilde aşı karşıtlarına destek beyan etmedi.

Ancak sosyal medya platformu Telegram'daki aşı karşıtı gruplar dünya sıralamasında bir numarada olan tenisçiyi "kahraman" ve "tercih özgürlüğünün simgesi" ilan eden paylaşımlar yapıyor.

Twitter'da da Djokovic'e benzer destek paylaşımları yapıldığı görülüyor.

Komplo teorileri yayan bir hesapta Djokovic "siyasi tutsak" diye niteleniyor ve ''Multimilyoner bir süperstara bunu yapanlar size neler yapar, kim bilir'' deniyor.

Novak Djokovic, Covid aşıları için ne demişti?
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Koronavirüs, Avustralya, Sırp, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Novak Djokovic, Covid aşıları için ne demişti? - Son Dakika Dünya

BBC

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