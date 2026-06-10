Nsu Terör Kurbanı İsmail Yaşar Nürnberg'de Anıldı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde, aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından 2005 yılında öldürülen İsmail Yaşar, ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından Yaşar'ın öldürüldüğü yerde gerçekleştirilen anma töreni saygı duruşuyla başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, NSU'nun hedef aldığı kişilerin Almanya'da emekleriyle yaşamlarını sürdüren insanlar olduğunu belirterek, İsmail Yaşar'ın bu saldırıların masum kurbanlarından biri olduğunu söyledi. Cebeci, NSU tarafından öldürülen Abdurrahim Özüdoğru ve Enver Şimşek'in de Nürnberg'de yaşadığını hatırlattı.

İsmail Yaşar'ı yakından tanıma fırsatı bulamadığını ifade eden Cebeci, ailesi ve çevresinden onun yardımsever, sevilen ve toplumuna sahip çıkan bir kişi olduğunu öğrendiğini belirtti. Yaşar'ın yalnızca kimliği nedeniyle öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cebeci, NSU cinayetlerinin ardından ailelerin büyük acılar yaşadığını söyledi.

Anma törenlerinin hem kurbanların hatırasını yaşatmak hem de yakınlarına destek olmak açısından önemli olduğunu dile getiren Cebeci, bu saldırıların yalnızca bireylere değil, tüm insanlığa karşı işlendiğini kaydetti. Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cebeci, Türk toplumunun yaşadığı tüm acılara rağmen hoşgörü ve sevgi dilini koruduğunu söyledi.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken Cebeci, herkesin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Alman makamlarının ırkçılığı bir "zehir" olarak tanımlamasını önemli bulduğunu ifade eden Cebeci, Nürnberg'de NSU tarafından öldürülen üç kişinin bulunduğunu hatırlatarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için kurbanların hatıralarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

İsmail Yaşar'ı rahmetle andığını belirten Cebeci, "İsmail Yaşar'ı rahmetle anıyorum. Unutmayalım, unutturmayalım ve insanlığımızdan ödün vermeyelim" dedi. Cebeci, böyle demokratik bir ülkede bu tür cinayetlerin yaşanmasının üzücü olduğunu da sözlerine ekledi.

Anma törenine Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci'nin yanı sıra Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Ali Haksever, İsmail Yaşar Parkı'nın oluşturulmasına öncülük eden SPD Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birlik Başkanı Cemil Kimyacıoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Akgün, UID Bölge Başkanı Salim Elcivan, Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Onursal Başkanı Gülseren Suzan Menzel ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan dua etti. Nürnberg Plarrer Camii İmamı Arif Kaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tören sona erdi.