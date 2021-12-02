Okula giren leopar, öğrenciyi yaraladı

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Hindistan'ın kuzeyindeki Aligarh kentinde bir leoparın okula girdiği görüntüler, sosyal medyada yayıldı. BBC'nin haberine göre, girdiği okulda bir öğrenciyi hafif yaralayan leopar, 11 saatlik çalışmanın sonucunda yakalandı.

LEOPARI GÖRÜNCE SINIFTAN KOŞARAK KAÇTI

Leoparın saldırısına uğrayan öğrenci, sınıfa girdiğinde saklanan leoparı görünce koşarak çıktığını söyledi. Yetkililer, 5 yaşındaki leoparın, okula yakınlardaki bir ormandan girmiş olabileceğini belirtti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI KAMERADA

Görüntülerde, yetkililerin ve vatandaşların sıralar arasında dolaşan leoparı yakalama çalışmaları kameralara yansıdı.