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Okula giren leopar, öğrenciyi yaraladı - Son Dakika

Okula giren leopar, öğrenciyi yaraladı

02.12.2021 20:13

Hindistan'da bir okula girerek sınıfta saklanan leopar, içeriye giren bir öğrenciye saldırarak hafif şekilde yaraladı. Öğrencin can havliyle koşarak kaçabildiği saldırıda leopar, 11 saatlik çalışma sonucu yakalandı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Aligarh kentinde bir leoparın okula girdiği görüntüler, sosyal medyada yayıldı. BBC'nin haberine göre, girdiği okulda bir öğrenciyi hafif yaralayan leopar, 11 saatlik çalışmanın sonucunda yakalandı.

LEOPARI GÖRÜNCE SINIFTAN KOŞARAK KAÇTI

Leoparın saldırısına uğrayan öğrenci, sınıfa girdiğinde saklanan leoparı görünce koşarak çıktığını söyledi. Yetkililer, 5 yaşındaki leoparın, okula yakınlardaki bir ormandan girmiş olabileceğini belirtti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI KAMERADA

Görüntülerde, yetkililerin ve vatandaşların sıralar arasında dolaşan leoparı yakalama çalışmaları kameralara yansıdı.

Okula giren leopar, öğrenciyi yaraladı

India, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Okula giren leopar, öğrenciyi yaraladı - Son Dakika Dünya


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