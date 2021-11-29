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Omicron varyantı, Kanada'da tespit edildi - Son Dakika

Omicron varyantı, Kanada'da tespit edildi

29.11.2021 11:04
Omicron varyantı, Kanada'da tespit edildi

Koronavirüsün yeni ortaya çıkan Omicron varyantı, Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da tespit edildi.

Koronavirüsün yeni ortaya çıkan Omicron varyantı, Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da tespit edildi.

Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, tespit edilen Omicron varyantlı vakalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Ontario'da endişe verici Omicron varyantının taşıyan iki vakayı doğruladı. Eyaletler ve bölgelerle izleme ve testler devam ederken, bu varyantın diğer vakalarının Kanada'da bulunması bekleniyor" dedi.

OMICRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta 'Nu' olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Omicron varyantı, Kanada'da tespit edildi

Kuzey Amerika, Ontario, Omicron, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Omicron varyantı, Kanada'da tespit edildi - Son Dakika Dünya


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