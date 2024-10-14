Pezeşkiyan ve Macron'dan Orta Doğu görüşmesi - Son Dakika
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Dünya

Pezeşkiyan ve Macron'dan Orta Doğu görüşmesi

İran ve Fransa liderleri, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için telefonla görüştü.

14.10.2024 11:38
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(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Fransız mevkidaşı Emanuel Macron, Orta Doğu'daki çatışmaların sonra erdirilmesine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinin internet sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron ve Pezeşkiyan telefon görüşmesinde, başta güney Lübnan'da tırmanan kriz olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan Macron'a, İran'ın her zaman savaş ve huzursuzluktan uzak, güvenli bir bölge aradığını ve ateşkes yönündeki her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını iletti. İran Cumhurbaşkanı'nın, Fransız Cumhurbaşkanı üzerinden Avrupalı liderlere, İsrail'e Gazze Şeridi ve Lübnan'daki "soykırım ve suçlarını" durdurmak üzere baskı yapma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Pezeşkiyan ayrıca Fransız hükümetinin İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini kınamasını ve İsrail'e silah sevkiyatına son verme çağrısında bulunmasını takdirle karşıladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre de, Macron, İran Cumhurbaşkanı'na Gazze ve Lübnan'daki "genel gerilimin azaltılmasını" destekleme çağrısında bulundu ve İran'ın "desteğinden yararlanan istikrarsızlaştırıcı aktörler üzerindeki etkisini bu yönde kullanma" sorumluluğunu vurguladı.

İran ve Fransa cumhurbaşkanları arasındaki telefon görüşmesi, Eylül'ün son günlerinden itibaren İsrail ile Hizbullah arasında gerilimin tırmanmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Hizbullah, dün İsrail'in kuzeyindeki bir ordu üssüne insansız hava aracıyla düzenlenen ve en az 4 İsrail askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi. Bu arada İsrail ordusu Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürdü ve askerleri sınır ötesindeki militanlarla savaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 10 bin 698'e ulaştığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Pezeşkiyan ve Macron'dan Orta Doğu görüşmesi - Son Dakika

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