Polonya-Litvanya gaz bağlantısı açıldı - Son Dakika

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, bugün 508 kilometrelik boru hattının bağlandığı Polonya-Litvanya gaz bağlantısı GIPL'in açıldığını duyurdu. GIPL'in, iki ülkenin gaz iletim sistemlerini birbirine bağlayan ve Doğu Baltık Denizi ile Avrupa arasındaki ilk gaz bağlantısı olduğu belirtildi.

Litvanya Başbakanı Simonyte açılışla ilgili yaptığı açıklamada "Bu adım bölgenin enerji bağımsızlığını güçlendiriyor ve Klaipeda LNG terminalini kullanma olanaklarını artırıyor" ifadelerini kullandı. Litvanyalı doğal gaz iletim sistemi operatörü Amber Grid ve Polonyalı muadili GAZ-SYSTEM ile ortaklaşa inşa edilen gaz bağlantısı (enterkonnektör), Baltık Denizi bölgesindeki gaz sistemlerini Avrupa Birliği iç gaz piyasasına entegre edecek.