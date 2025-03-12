Portekiz Başbakanı Montenegro Güven Oylamasını Kaybetti

(ANKARA) - Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ve merkez-sağ hükümeti, dün parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti. Buna göre Montenegro hükümeti, hiçbir çekimser oy kullanılmadan 142'ye 88 oyla çöktü.

Portekiz'in azınlık hükümeti, Montenegro'nun Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve CDS-Halk Partisi'nden (CDS-PP) oluşuyordu. Montenegro aleyhindeki güven oylaması, potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin bir tartışmanın ortaya çıkmasının ardından yapıldı. Tartışmaya göre, Montenegro'nun ailesine ait hukuk bürosu, hükümetle sözleşmesi olan bir şirketten aylık ödemeler alıyordu. Muhalefet milletvekilleri, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı talep etti ve merkez-sol Sosyalist Parti, resmi bir parlamenter soruşturma çağrısında bulundu.

Buna göre, dün parlamentoda yapılan güven oylamasında muhalefet milletvekilleri, hiçbir çekimser oy kullanmadan, 88 oya karşılık 142 oy kullanarak, sadece 11 ay görevde kalan Montenegro'nun hükümetini görevden aldı.

Montenegro, herhangi bir yanlış yapmadığını söyleyerek, suçlamaları reddetti ve hukuk firmasının kontrolünü 2022'de tamamen eşine ve çocuklarına devrettiğini iddia etti. Montenegro, daha önce, "hükümeti çökse bile partisinin adayı olarak yarışmaya devam edeceğini" belirtmişti.