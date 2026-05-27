Porto Riko Vali\'sinden Küba İttihamı

PORTO Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor" dedi.

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, ABD ordusunun gelecek Küba'ya yönelik saldırı planı olduğunu öne sürdü. Gonzalez, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını söyleyerek, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü belirten Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak" diye konuştu.