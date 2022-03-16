Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin

16.03.2022 01:06

Putin'e meydan okuyan Elon Musk'a Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Devlet Başkanı Ramazan Kadirov yanıt verdi. Kadirov, Musk'ın Çeçenistan'da eğitim alması gerektiğini ifade ederken, Elon Musk'a "Elona" olarak seslendi. Elon Musk ise eğitime ihtiyacı olmadığını ve Putin korkuyorsa sadece sol elini kullanabileceğini ve solak bile olmadığını ifade etti. Öte yandan Elon Musk, bu yanıtın ardından Twitter'daki kullanıcı ismini ise Elona yaptı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okuyarak tek tek dövüşe davet etmişti. Elon Musk'ın teklifine Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Devlet Başkanı Ramazan Kadirov yanıt verdi. Putin'e desteği ile bilinen ve hatta Ukrayna'ya karşı Ruslara destek için asker de gönderen Kadirov'un gönderdiği mesajını Elon Musk sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadirov'dan Putin'e meydan okuyan Elon Musk'a yanıt

ELON MUSK'A "ELONA" İSMİNİ TAKTI

Kadirov, mesajında Elon Musk'a tavsiyede bulunarak gücünü Putin'e karşı kıyaslamaması uyarısında bulundu. Ayrıca Kadirov, Putin ile boy ölçüşebilmesi için nazik Elona'dan sert Elon'a dönüşmesi gerektiğini de söyleyerek Çeçenistan'da eğitim alması için belli başlı yerleri sıraladı. Mesajının sonunda ise "Böylece Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin" ifadelerini kullandı.

Kadirov'dan Putin'e meydan okuyan Elon Musk'a yanıt

PUTİN'İ SADECE SOL ELİMLE YENERİM DİYİP İSMİNİ "ELONA" YAPTI

Bu mesajın ardından Twitter'daki kullanıcı ismini Elona Musk olarak değiştiren Elon Musk ise Kadirov'a yanıt olarak şunları söyledi:

"Teklifin için teşekkürler, ama böyle bir üstün eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkarsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim. Elona..."

Kadirov'dan Putin'e meydan okuyan Elon Musk'a yanıt
Kadirov'dan Putin'e meydan okuyan Elon Musk'a yanıt
YORUMLAR
500
Elon Musk'tan Putin'e 'teke tek dövüş' teklifi Elon Musk'tan Putin'e 'teke tek dövüş' teklifi Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna konusunda meydan okudu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ukrayna konusunda meydan okudu

Ramazan Kadirov, Vladimir Putin, Çeçenistan, Elon Musk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
00:28 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor
23:51 Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı
23:47 Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek
23:12 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günlerdir kendisinden haber alınamıyor
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
22:58 Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı hamle geldi! Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 01:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement