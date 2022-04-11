Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi

11.04.2022 18:14

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Rusya Devlet Başkanı Putin'le yüz yüze görüşen Avrupalı ilk lider oldu. Nehammer, "Görüşmemiz son derece çok net, açık ve zorluydu. Dostane değildi. Savaşta iki tarafta kaybediyor. Bunu Putin'e söyledim" ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşen Avrupalı ilk lider oldu. Nehammer'in sözcüsü toplantının Putin'in Moskova dışındaki resmi Novo-Ogaryovo konutunda yapıldığını söyledi. Avusturyalı Kronen Zeitung gazetesi görüşmenin yaklaşık 90 dakika sürdüğünü bildirdi.

"PUTİN'LE GÖRÜŞMEYİ GÖREV BİLDİM"

Görüşmeyle ilgili olumlu mesajlar vermeyen Nehammer, "Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu. Putin'e en önemli mesajım Ukrayna'daki savaşın bitmesi gerektiği yönündeydi. Çünkü savaşta taraflar yalnızca kaybeder. Putin'le görüşmem dostluk ziyareti değildi. Çatışmayı sona erdirmek ya da Ukrayna'daki siviller için insani gelişme sağlamak için her yolu denemiş olmak için Putin ile görüşmeyi görev bildim." ifadelerini kullandı.

LİDERLERİ BİLGİLENDİRDİ

Nehammer, Putin'le yapılan görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek

Vladimir Putin, Avusturya, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Göç İdaresi Başkanlığı'na giden Kılıçdaroğlu'nu Bakan Soylu eleştirdi: Yine saçmalamış
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 18:20:45. #1.12#
SON DAKİKA: Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement