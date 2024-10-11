Putin ve Pezeşkiyan Aşkabat'ta Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Dünya

Putin ve Pezeşkiyan Aşkabat'ta Bir Araya Geldi

Putin ve Pezeşkiyan, İran-Rusya ilişkilerini güçlendirme ve anlaşma umudunu vurguladı.

11.10.2024 18:57
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bir araya geldi. Pezeşkiyan, İran ile Rusya'nın dünyada benzer konumlara sahip olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türk şair Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü için düzenlenen anma törenine katılan Putin ve Pezeşkiyan, Türkmenistan'da bir araya geldi. İran'ın Rusya ile arasındaki bağı stratejik ve gerçek olarak adlandıran Pezeşkiyan, "İki ülkenin üst düzey liderlerinin aralarındaki bağı güçlendirme iradesi dikkate alındığında, İran ve Rusya arasında gelişen işbirliği süreci hızlandırılmalıdır" dedi.

İran ve Rusya'nın birbirlerini tamamlama kapasitelerinin iyi olduğunu ve birbirlerine yardım edebileceklerini belirten Pezeşkiyan, iki ülkenin dünyadaki konumlarının birbirine diğer ülkelerden daha yakın olduğunu söyledi.

İran ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık belgesinin imzalanmasının hızlandırılması yönündeki umudunu dile getiren İran cumhurbaşkanı, "Umarım bu anlaşmayı Rusya'daki BRICS zirvesi sırasında sonuçlandırırız" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, şunları söyledi:

"İsrail rejimi hiçbir uluslararası hukuki ve insani çerçeveye uymamaktadır ve bölgedeki durum kritiktir. Avrupa ülkeleri ve ABD, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin huzurlu bir ortamda devam etmesini istememektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Putin ve Pezeşkiyan Aşkabat'ta Bir Araya Geldi - Son Dakika

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