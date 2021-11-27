Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi

Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki Kratie eyaletinde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Khim Hang isimli kadının, bir inekle evlenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Köydeki bir kaç kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tören sonucu, Khim Hang ve inek dünyaevine girdi. Ancak kadının inekle evlilik sebebini duyanlar daha da şaşırdı.

EŞİ OLDUĞUNA İNANIYOR

Kratie eyaletinde yaşayan bazı insanlar, ölümden sonra yeniden doğuşa inanıyor. Khim Hang de ölen kocasının, bir ineğin bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia ederek, kocasıyla evlilik kararı aldı.

ÖLEN KOCASININ YASTIĞINDA UYUYOR

Kadın, ineğe ahır yerine kendi tek katlı evinde bakıyor. Özel olarak banyosu yaptırılan inek, aynı zamanda kadının geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kocası Tol Khut'un yastığında uyuyor.

KOCAM GİBİ DAVRANDI

Kadın, ineğin kocası olduğuna nasıl inandığını da anlattı. Hang, "Saçımı ve boynumu yalamaya başlamıştı, bana çok sıcak ve garip davranıyordu. Daha sonra onun kısa bir süre önce ölen kocam olduğuna ikna oldum" ifadelerini kullandı.