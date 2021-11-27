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Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi - Son Dakika

Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi

27.11.2021 10:42
Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi

Kamboçya'da yaşayan Khim Hang isimli kadın, ölen kocasının bir ineğin bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia ederek inekle dünyaevine girdi. İnek ve kadın şu anda aynı evde yaşıyor. Hatta inek, kadının ölen kocası Tol Khut'un yastığında uyuyor.

Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki Kratie eyaletinde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Khim Hang isimli kadının, bir inekle evlenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Köydeki bir kaç kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tören sonucu, Khim Hang ve inek dünyaevine girdi. Ancak kadının inekle evlilik sebebini duyanlar daha da şaşırdı.

EŞİ OLDUĞUNA İNANIYOR

Kratie eyaletinde yaşayan bazı insanlar, ölümden sonra yeniden doğuşa inanıyor. Khim Hang de ölen kocasının, bir ineğin bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia ederek, kocasıyla evlilik kararı aldı.

Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inanan kadın, inekle evlendi

ÖLEN KOCASININ YASTIĞINDA UYUYOR

Kadın, ineğe ahır yerine kendi tek katlı evinde bakıyor. Özel olarak banyosu yaptırılan inek, aynı zamanda kadının geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kocası Tol Khut'un yastığında uyuyor.

Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inanan kadın, inekle evlendi

KOCAM GİBİ DAVRANDI

Kadın, ineğin kocası olduğuna nasıl inandığını da anlattı. Hang, "Saçımı ve boynumu yalamaya başlamıştı, bana çok sıcak ve garip davranıyordu. Daha sonra onun kısa bir süre önce ölen kocam olduğuna ikna oldum" ifadelerini kullandı.

Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi

Kamboçya, Evlilik, İnek, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi - Son Dakika
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