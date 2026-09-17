Revolut\'a siber saldırı: Hackerlar 3 milyon dolarlık fidye istedi

Kendilerini 'iamnotavillain' olarak tanıtan bir hacker grubu, İngiltere merkezli fintech devi Revolut'tan çaldığı müşteri verileri karşılığında 6.000 Monero (yaklaşık 3 milyon dolar) fidye talep etti. Grup, web sitesinde yayınladığı geri sayım sayacıyla Revolut'a ödeme için 24 saat süre tanıdı; ödeme yapılmazsa verileri diğer suç örgütlerine satacaklarını duyurdu.

Revolut, saldırganlarla herhangi bir doğrudan temas veya fidye pazarlığı yaşanmadığını açıkladı. Şirket, ihlali 12 Eylül'de doğrulamış, bir İtalyan devlet kurumuna ait meşru bir e-posta hesabı üzerinden sahte müşteri bilgisi taleplerinin gönderildiğini belirtmişti. Revolut'a göre şirketin kendi sistemleri ve müşteri fonları etkilenmedi.

Sızan verilerin isim, doğum tarihi, adres, telefon numarası, kimlik/pasaport bilgileri, doğrulama selfileri, banka hesap özetleri ve kripto para işlem geçmişlerini kapsadığı bildirildi. İhlalden yaklaşık 680 müşterinin etkilendiği öğrenildi. Saldırganlar, aylar boyunca ele geçirdikleri İtalyan devlet e-posta sistemini kullanarak kolluk kuvveti gibi davrandıklarını ve blockchain analiziyle yüksek miktarda kripto varlığı olan müşterileri hedef aldıklarını iddia etti; Revolut bu detayları doğrulamadı.

İtalya'da soruşturma derinleşiyor

İtalyan makamları soruşturmayı derinleştirdi. Reggio Calabria Savcılığı, sahte taleplerin bölgedeki bir valilik e-posta hesabıyla bağlantılı çıkması üzerine kamu bilişim sistemine yetkisiz erişim şüphesiyle soruşturma başlattı. İtalya'nın Anti-Mafya ve Terörle Mücadele Dairesi de sürece dahil oldu.

Dikkat çeken bir detay ise, daha önce "Revolut Smilik" adlı başka bir hesabın 10.000 Bitcoin talep ettiğini öne sürmesiydi. "iamnotavillain" grubu ise bu hesabın sahte olduğunu veya çalınan verinin yalnızca bir kısmına sahip eski bir ortak olduğunu iddia etti; bu iddia da bağımsız olarak doğrulanmadı.