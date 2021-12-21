Üye Girişi
Rusya'da mahkumlara işkence ve cinsel istismarın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Rusya'da mahkumlara işkence ve cinsel istismarın yeni görüntüleri ortaya çıktı

21.12.2021 00:57

Rusya'da bir cezaevinde mahkumlara edilen işkence ve dayak olaylarının gündeme gelmesi sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde hücrede gardiyanlarla tartışan mahkuma şiddet uygulandığı ve daha sonra ranzaya sıkıştırılarak tecavüz edildiği görülüyor. Yeni delillerle birlikte işkenceci gardiyan ve görevlilerin 12 yıl cezasının arttırılması istendi.

Rusya'nın Saratov kentindeki bir cezaevinde geçtiğimiz aylarda mahkumlara uygulanan şiddet, işkence, dayak ve tecavüz görüntülerinin kamuoyuna yansımasından sonra Rusya Federal Cezaevi Servisi Bölge Müdürü, cezaevi müdürü ve birçok gardiyan görevden alınarak yargılanmalarına başlanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleri kamuoyuna servis eden bir internet platformu, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da işkenceci müdür ve gardiyanların 12 yıl hapis cezasıyla çarptırılmasına dair yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra mahkumlara yönelik işkence ve dayağa ait yeni görüntüler paylaştı.

GARDİYANLAR MAHKUMA TECAVÜZ ETTİ

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, hücrede gardiyanlarla tartışan mahkuma şiddet uygulandığı, daha sonra ranzaya sıkıştırılan mahkuma bir gardiyanın tecavüz ettiği ve güvenlik kamerası görüntü almasın diye başka bir gardiyanın ranzanın üstüne bir yorgan serdiği görüldü. Başka bir görüntüde ise, gardiyanların yine bir mahkuma şiddet uyguladığı ve ardından cezaevinin penceresinden aşağıya atıldığı görüldü.

12 YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

Görüntüleri paylaşan internet platformu, ellerinde 200 gigabayt boyutunda tecavüz, şiddet ve dayak görüntüleri bulunduğunu aktarırken, birçok cezaevi görüntülerinin de FSIN tarafından ele geçirilmemesi için silindiğini iddia etti.

Rusya'da ortaya çıkan yeni görüntüler yeni bir tartışma başlatırken, muhalefet Rus Duması'nda işkenceci gardiyan ve görevlilerin 12 yıl hapis cezası ile yargılanması kararını az bularak, cezanın arttırılmasını istedi.

Rusya'da mahkumlara işkence ve cinsel istismarın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevi, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusya'da mahkumlara işkence ve cinsel istismarın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:54 BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:45 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL mevduata kur farkı sistemini anlattı
00:18 Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?
00:17 Bakan Nebati'den dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın
00:17 AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk
23:40 Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, son gelişmeleri yorumladı: Bu bir faiz artışıdır
23:36 Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu
23:35 Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket
23:07 Dolardaki ani düşüşün sebebini ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Örtülü bir mevduat faizi
23:00 Burada çalışanların hayvanları sevmesi şart
BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak         
00:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 01:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'da mahkumlara işkence ve cinsel istismarın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement