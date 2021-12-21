Rusya'da mahkumlara işkence ve cinsel istismarın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'nın Saratov kentindeki bir cezaevinde geçtiğimiz aylarda mahkumlara uygulanan şiddet, işkence, dayak ve tecavüz görüntülerinin kamuoyuna yansımasından sonra Rusya Federal Cezaevi Servisi Bölge Müdürü, cezaevi müdürü ve birçok gardiyan görevden alınarak yargılanmalarına başlanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleri kamuoyuna servis eden bir internet platformu, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da işkenceci müdür ve gardiyanların 12 yıl hapis cezasıyla çarptırılmasına dair yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra mahkumlara yönelik işkence ve dayağa ait yeni görüntüler paylaştı.

GARDİYANLAR MAHKUMA TECAVÜZ ETTİ

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, hücrede gardiyanlarla tartışan mahkuma şiddet uygulandığı, daha sonra ranzaya sıkıştırılan mahkuma bir gardiyanın tecavüz ettiği ve güvenlik kamerası görüntü almasın diye başka bir gardiyanın ranzanın üstüne bir yorgan serdiği görüldü. Başka bir görüntüde ise, gardiyanların yine bir mahkuma şiddet uyguladığı ve ardından cezaevinin penceresinden aşağıya atıldığı görüldü.

12 YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

Görüntüleri paylaşan internet platformu, ellerinde 200 gigabayt boyutunda tecavüz, şiddet ve dayak görüntüleri bulunduğunu aktarırken, birçok cezaevi görüntülerinin de FSIN tarafından ele geçirilmemesi için silindiğini iddia etti.

Rusya'da ortaya çıkan yeni görüntüler yeni bir tartışma başlatırken, muhalefet Rus Duması'nda işkenceci gardiyan ve görevlilerin 12 yıl hapis cezası ile yargılanması kararını az bularak, cezanın arttırılmasını istedi.