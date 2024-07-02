Rusya Daimi Temsilcisi: Ukrayna çözümüne İstanbul'da çok yaklaşmıştık - Son Dakika
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Dünya

Rusya Daimi Temsilcisi: Ukrayna çözümüne İstanbul'da çok yaklaşmıştık

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı olan Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2022'de İstanbul'da çözüme çok yaklaştıklarını ancak Ukrayna'nın Batılı destekçilerinin müdahalesiyle çözümün mümkün olmadığını belirtti. Nebenzia ayrıca, Rusya'nın davet edilmediği Bürgenstock'taki barış zirvesinin başarısız olduğunu ve Ukrayna'nın sözde barış planının bir şaka olduğunu ifade etti.

02.07.2024 12:16
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(NEW YORK) - BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralan Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna savaşıyla ilgili, "2022'de İstanbul'da çözüme çok yaklaşmıştık. Ancak Ukrayna'nın Batılı destekçileri müdahale etti" dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını üstlenmesi nedeniyle açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. BM binasındaki basın toplantısında konuşan Nebenzia, dönem başkanlığıyla ilgili "Şüphesiz Filistin'deki durum gündemde kalmaya devam edecektir. Ne yazık ki çatışmaların ve yaralanmaların azalacağına ya da ateşkesin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret mevcut değil" dedi.

Konuşmasında Ukrayna'ya değinmeyen Nebenzia, gazetecilerin soruları üzerine Rusya'nın Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. Nebenzia, 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde "çözüme çok yaklaştıklarını" ancak Ukrayna'nın "Batılı destekçilerinin müdahalesiyle" çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Nebenzia, şöyle konuştu:

"Ukrayna krizi bir günde çözülemez. Bu nesnel. Başkan Putin geçtiğimiz günlerde Ukrayna krizinde bugün itibarıyla nerede olduğumuzu söyledi. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Nisan 2022'de çözülebilirdi. İstanbul'da çözüme çok yaklaşmıştık. Ancak daha sonra Ukrayna'nın Batılı destekçileri, özellikle de Ukraynalılara, Kiev rejimine Rusya ile savaşmaya devam etmelerini söyleyen Boris Johnson müdahale etti. Müzakerelerden ve yüzde 95'i hazır olan anlaşmadan çekilmelerine resmen neden olan bir Bucha provokasyonu yaşandı."

Nebenzia, İsviçre ev sahipliğinde Rusya'nın davet edilmediği Bürgenstock'taki barış zirvesinden de bahsederek, "Şimdi Zelenskiy ve rejim sözde barış planıyla ortalıkta dolaşıyor ki bu elbette bir barış planı değil, bir şaka. Bildiğiniz gibi Bürgenstock'ta başarısızlıkla sonuçlanan bir konferans düzenlediler. Başarısız olduğu için hakkında çok fazla yorum yapılmadı, ancak tüm ciddi gözlemciler tarafından böyle olduğu kabul edildi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya Daimi Temsilcisi: Ukrayna çözümüne İstanbul'da çok yaklaşmıştık - Son Dakika

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