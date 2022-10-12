Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün

12.10.2022 15:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz" ifadelerine cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bunun teknik açıdan mümkün olduğunun altını çizerek Putin'in bu konuda ilk defa konuştuğunu duyduklarını ancak konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerinde enerji krizi nedeniyle çeşitli tedbirler alınırken kış mevsiminin yaklaşmasıyla liderler kara kara düşünmeye başladı. Gündemden düşmeyen konuyla ilgili Rus lider Putin'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

PUTİN: AVRUPA İÇİN TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR DOĞAL GAZ MERKEZİ KURABİLİRİZ

Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çözüm için Türkiye'yi işaret eden Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek." dedi.

Türkiye'den Putin'in 'Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz' teklifine yanıt: Teknik açıdan mümkün
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

BAKAN DÖNMEZ, PUTİN'İN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Rusya lideri Putin'in açıklamaları büyük yankı uyandırırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda konuya değindi.

"BUNU KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Putin'in açıklamalarını değerlendiren Dönmez, "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz Bakan Dönmez: '(Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik Rusya'nın teklifi) Teknik olarak mümkün' Bakan Dönmez: '(Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik Rusya'nın teklifi) Teknik olarak mümkün'

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Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün - Son Dakika
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