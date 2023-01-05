Rusya'nın ateşkes açıklamasına Ukrayna'dan şartlı onay geldi: Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Bunun üzerine Ukrayna'dan da konu hakkında bir açıklama geldi.

ŞART KOŞTULAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, ateşkes için şartlarını sundu. Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASI TRAFİĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından bugün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış çağrısı yaparken, Zelenski'ye de savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

36 SAATLİK GEÇİCİ ATEŞKES

Erdoğan'ın diploması girişimleri kısa sürede sonuç verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu. Ateşkes kararının arkasında Ortodoks Noeli olduğu belirtildi. Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde olacak.