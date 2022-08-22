Rusya lideri Putin'in en yakınlarından olan Dugin'in kızı öldürülmüştü! Bombalı saldırıyı üstlenip savaş ilan ettiler

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Moskova yakınlarındaki Zaharovo'da gerçekleşen "Gelenek" adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Festival programına göre Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi.

DUGİN CİPİNİ KIZINA VERMİŞ

Festivalin bir başka katılımcısı olan kemancı Peter Lundstrem, daha sonra Dugin'in kendi arabası olan araca binerek kızıyla birlikte Moskova'ya gitmesi beklenirken, cipi kızına verdiğini ve kendisinin bir başka araçla Moskova'ya döndüğünü söyledi.

PATLAMANIN ETKİSİYLE ARAÇ BİR BİNAYA ÇARPTI

Darya Dugina'nın tek başına bindiği cipte, Zaharova'dan 3 kilometre kadar uzaklaşıp yaklaşık 10 dakika kadar yol aldıktan sonra, 21.30 sularında ana yol üzerinde hareket halindeyken bir patlama oldu. Görgü tanıklarına göre, patlamanın etkisiyle araç yol kenarındaki bir binaya çarptı ve alevler içinde yanmaya başladı. 30 yaşındaki Dugina aracın içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

ASIL HEDEFİN DUGİN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Kısa süre sonra olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şok yaşadı. Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasının aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonucu bekleniyor.

SALDIRIYI ULUSAL CUMHURİYET ORDUSU ÜSLENDİ

Öte yandan Dugin'in kızının ölümüne neden olan bombalı saldırıyı Rusya'da faaliyet gösteren Ulusal Cumhuriyet Ordusu (Natsionalnaya Respublikanskaya Armiya) üslendi. Örgüt manifestosunda savaş destekçilerine ve Putin'e savaş açtıklarını ilan etti.

DARYA DUGİNA KİMDİR?

Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu. Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu. Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

ALEKSANDR DUGİN KİMDİR?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor. Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti. Ayrıca, Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.