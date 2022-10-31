Kiev karanlık bir güne uyandı! Rus ordusu kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle yok etti - Son Dakika
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Kiev karanlık bir güne uyandı! Rus ordusu kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle yok etti

31.10.2022 12:00

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden sürerken, Rus güçleri bu sabah Kiev'deki kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle vurdu. Saldırı sonucu Kiev'in büyük bir kısmında elektrik ve sular kesilirken, enerji ve diğer kritik altyapıların büyük hasar gördüğü belirtildi. Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa şehirlerinde duyulan patlama seslerinden sonra hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter'den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna'ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sabah Ukrayna'ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı" ifadesini kullandı.

Kiev kapkara bir sabaha uyandı! Rus güçleri kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle imha etti

"BAŞKENTİN BİR KISMINDA ELEKTRİK KESİLDİ"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Kritik altyapı tesislerine yapılan saldırı sonucu başkentin bir kısmında elektrik kesildi. Bazı bölgelerde su yok. Tüm birimler çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Kiev kapkara bir sabaha uyandı! Rus güçleri kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle imha etti

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Ülkenin diğer bölgelerine yapılan saldırılar sonucu da özelikle enerji ve diğer kritik altyapıların hasar gördüğü belirtiliyor. Yerel basında yer alan haberlere göre Zaporijya, Kirovograd, Harkiv ve Odessa kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildirdi.

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