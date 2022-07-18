Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ukraynalı kız çocuğu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ukraynalı kız çocuğu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

18.07.2022 17:19

Rus güçlerinin Ukrayna'da düzenlediği ve 24 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Liza Dmytrieva son yolculuğuna uğurlandı. Acılı ailenin cenazedeki gözyaşları yürekleri dağlarken aynı saldırıda ağır yaralanan anne Iryne Dmytrieva da ağır yaralı olarak yaşam savaşı veriyor.

Rus güçleri Rusya'nın merkezi Vinnitsya kentini bombaladı. Bu sırada ailesi de down sendromlu Liza'yı tedavi ettirmek için konuşma terapistine götürüyordu. Bombaların isabet ettiği Liza, feci şekilde can verdi

ANNESİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Saldırıda 7 ve 8 yaşlarında iki erkek çocuk da dahil olmak üzere en az 24 kişi öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı esnada Liza Dmytrieva ölürken, annesi Iryna ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Rus güçleri bu sefer de dört yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

ÇİÇEKLER İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

18. yüzyıldan kalma Başkalaşım Katedrali'nde küçük kız için cenaze töreni düzenlendi. Liza, beyaz çiçeklerden bir taç giydirilerek toprağa verildi.

Rus güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

"BAK ÇİÇEĞİM SANA KAÇ KİŞİ GELDİ"

Liza'nın babası Artem Dmytriev küçük kızın kulağına "Bak çiçeğim! Bak sana kaç kişi geldi" diye fısıldadı. Cenazesinin başında dakikalarca ağladı.

Rus güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

TABUTTAKİ TORUNUNU OKŞADI

Büyükannesi Larysa Dmytryshyn da, yanında çiçekler ve oyuncak ayılarla dolu açık bir tabutta yatan torununu severek okşadı.


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SON DAKİKA: Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ukraynalı kız çocuğu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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