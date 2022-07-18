Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ukraynalı kız çocuğu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Rus güçleri Rusya'nın merkezi Vinnitsya kentini bombaladı. Bu sırada ailesi de down sendromlu Liza'yı tedavi ettirmek için konuşma terapistine götürüyordu. Bombaların isabet ettiği Liza, feci şekilde can verdi

ANNESİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Saldırıda 7 ve 8 yaşlarında iki erkek çocuk da dahil olmak üzere en az 24 kişi öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı esnada Liza Dmytrieva ölürken, annesi Iryna ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı.

ÇİÇEKLER İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

18. yüzyıldan kalma Başkalaşım Katedrali'nde küçük kız için cenaze töreni düzenlendi. Liza, beyaz çiçeklerden bir taç giydirilerek toprağa verildi.

"BAK ÇİÇEĞİM SANA KAÇ KİŞİ GELDİ"

Liza'nın babası Artem Dmytriev küçük kızın kulağına "Bak çiçeğim! Bak sana kaç kişi geldi" diye fısıldadı. Cenazesinin başında dakikalarca ağladı.

TABUTTAKİ TORUNUNU OKŞADI

Büyükannesi Larysa Dmytryshyn da, yanında çiçekler ve oyuncak ayılarla dolu açık bir tabutta yatan torununu severek okşadı.



