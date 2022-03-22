Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Boris Romantşenko 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampından kurtuldu, Rus bombardımanında hayatını kaybetti - Son Dakika
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BBC

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Boris Romantşenko 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampından kurtuldu, Rus bombardımanında hayatını kaybetti

22.03.2022 14:13
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Boris Romantşenko 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampından kurtuldu, Rus bombardımanında hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı sırasında Buchenwald Toplama Kampı'ndan kurtulan Boris Romantşenko, 77 yıl sonra Harkov'daki Rus saldırısında hayatını kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin toplama kamplarında sağ kalan ve Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan 96 yaşındaki Ukraynalı Boris Romantşenko, Cuma günü Harkov'daki apartmanında Rus bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.

Ölüm haberini, Romantşenko'nun başkan yardımcılığını yaptığı Yahudi Soykırımını Anma Vakfı Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation duyurdu.

Derin bir üzüntü duyduklarını belirten kurum, Romantşenko'nun Nazilerin işlediği suçlarının unutulmaması ve kurbanların anısının yaşaması için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti:

"Yakın bir arkadaşımızı kaybetmenin yasını tutuyoruz. Acı haberi bize getiren oğluna ve torununa bu zor günlerde güç diliyoruz".

Rus ordusu, Rusya-Ukrayna sınırından 30 kilometre uzaktaki Harkov şehrini üç haftadan uzun süredir bombalıyor.

Ukrayna yetkililerine göre kentte hava saldırıları sonucu en az 500 sivil hayatını kaybetti.

Boris Romantşenko, 20 Ocak 1926'da Bondari şehri yakınlarında dünyaya geldi.

Yahudi Soykırımını Anma Vakfı yetkilileri, Romantşenko'nun Sovyetler Birliği'nin işgalinden sonra 16 yaşındayken Nazi birlikleri tarafından esir alındığını, 1942'de Almanya'ya gönderildiğini ve burada ağır işlerde çalışmaya zorlandığını söylüyor.

1943'teki başarısız kaçma girişiminin ardından 56 bin 545 kişinin öldürüldüğü ve 1945'te Müttefiklerce bulunarak kapatılan Buchenwald Toplama Kampı'na gönderildi.

Romantşenko Soykırım sırasında Mittelbau-Dora ara kampı, Peenemünde ve en bilinenlerden Bergen Belsen'de de esir tutuldu.

Yahudi olmayan Romantşenko, 2012 yılında kamptakilerin serbest bırakılmasının 67. yılı anısına Buchenwald'a gitmişti.

1941-1945 yılları arasında Nazilerin Avrupa'da işgal ettiği ülkelerde 6 milyondan fazla Yahudi öldürülmüştü.

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Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Boris Romantşenko 2. Dünya Savaşı'nda toplama kampından kurtuldu, Rus bombardımanında hayatını kaybetti - Son Dakika

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