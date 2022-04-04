Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı - Son Dakika
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Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı

04.04.2022 10:28
Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı

Rusya ordusunun Kiev yakınlarında sivilleri infaz etmekle suçlanmasının ardından Moskova yönetimi bugün konunun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması için çağrıda bulundu.

Rusya askerlerinin çekildiği Kiev yakınlarındaki kasabalarda sivil cesetlerin bulunması üzerine yapılan bağımsız soruşturma çağrılarına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de destek verdi. Moskova yönetimi ise iddiaların görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne bugün acil toplantı yapılması çağrısında bulundu.

"BAĞIMSIZ SORUŞTURMA GEREKİYOR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Guterres, "Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli" açıklaması yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın geri çekildiği bölgelerden gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğunu belirterek bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.

RUSYA, BM GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından yapılan açıklamalarda söz konusu sivil katliamlarını Rusya ordusunun gerçekleştirdiği suçlamaları reddedilirken Moskova'dan BM toplantısı talebi geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısı yaparak "Kiev'in barış görüşmelerini bozma ve provokasyonu tırmandırma girişimlerinin ele alınmasını istediklerini" kaydetti.

Rusya sivil katliam iddialarını 'Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu' olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi temsilcisi yardımcısı Dimitri Polyanski de toplantının bugün yapılması için çağrıda bulunduklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Bucha kentinden Rus birliklerinin çekilmesinin ardından sokaklarda cesetlerin olduğu görüntüler yayınlanmıştı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, bölgede 410 sivilin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

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