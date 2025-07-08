Rusya Ulaştırma Bakanı Starovoit Ölü Bulundu

RUSYA'da dün sabah görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit aracında ölü bulundu. Starovoyt'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Roman Starovoit'in Moskova'da kendine ait otomobilde cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Vücudunda kurşun izlerine rastlanan Starovoit'in intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu vurgulanan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Starovoit, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün sabah görevden alındı.