Sánchez'in Avrupa Duruşu Takdir Topladı

13.03.2026 19:34
Karaahmetoğlu, Sánchez'in Avrupa değerlerine sahip çıkmasının umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in Avrupa değerlerine sahip çıkma duruşunun büyük takdir topladığını belirtti. Karaahmetoğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in Avrupa değerlerine sahip çıkma duruşunu överken, bu tavrın Avrupa'nın itibarını güçlendirdiğini ve ortak geleceğe umut verdiğini vurguladı.

Karaahmetoğlu yayımladığı yazılı açıklamada, Sánchez'in yıllardır savunulan Avrupa temel değerlerini tek başına ve transatlantik tehditlere rağmen cesurca sahiplenmesinin, Avrupa konusunda umudunu yitirmiş birçok kişi için umut kaynağı olduğunu söyledi. "Sánchez'in, bir siyasetçi için oldukça zor olan bu tutumu taviz vermeden sürdürmesi, halklar nezdinde büyük beğeni topladı. Bu yaklaşım, Avrupa Birliği'nin son yıllarda kaybettiği itibarını yeniden kazanmasına katkı sağladı" dedi.

Alman Federal Meclisi çatısı altındaki Avrupa Komisyonu üyesi olarak Avrupa içindeki diyalog, kurumsal iş birliği ve karşılıklı saygının önemine vurgu yapan Karaahmetoğlu, Avrupa'nın ortak geleceğinin yalnızca ulusal çıkarlarla değil, birlik içindeki dengelerin, ilişkilerin ve ortak değerlerin gözetilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Karaahmetoğlu, Sánchez'in tutumunun insan hakları, uluslararası hukuk ve çok taraflı diplomasi açısından Avrupa'nın temel değerleriyle örtüştüğünü ifade ederek, bu yaklaşımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa siyasetinde istikrar, öngörülebilirlik ve tutarlılık; hem Birlik içindeki güven ortamının korunması hem de Avrupa'nın küresel ölçekte güvenilir bir aktör olarak konumunu sürdürmesi açısından belirleyicidir. Bugün Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu şey; diyalog kanallarını açık tutan, demokratik ilkeleri esas alan ve insan haklarını merkezde tutan sorumlu bir siyasi anlayıştır" diyen Karaahmetoğlu, Avrupa Birliği içindeki ilişkilerin hassasiyetle gözetilmesi ve ortak değerler temelinde yürütülen politikaların desteklenmesinin uzun vadeli istikrar için önem taşıdığını vurguladı."

Karaahmetoğlu açıklamasını, "Avrupa'nın yıllardır inşa ettiği demokratik değerleri, sosyal dengeleri ve insanlık onurunu güçlendiren her tutarlı ve ilkeli siyasi duruş, ortak geleceğimiz adına kıymetlidir ve desteklenmelidir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Diplomasi, Avrupa, Dünya, Son Dakika

