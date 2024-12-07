Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar - Son Dakika
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Dünya

Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar

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Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmeye başlamasıyla halk sokaklara döküldü. Şam'da Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın heykelini devirip sokaklarda sürükledi.

07.12.2024 18:21
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Suriye'de 27 Kasım'da düğmeye basan muhalifler, Beşar Esad rejimine karşı savaş başlattı. İlk olarak Halep'i ele geçiren muhalifler, bu süreçte birçok kritik kenti alarak Şam'a kadar dayandı.

MUHALİFLER ŞAM'DA

Silahlı muhalifler son olarak Şam'a güneyden girdi. Muhaliflerin ilerleyişi sürerken, başkentten de ilk görüntüler gelmeye başladı. Muhaliflerin şehre girmesini kutlayan halk, sevinç gösterilerinde bulundu.

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİNİ DEVİRDİLER

Halk, ilk olarak Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi. Kalabalık grup daha sonra, Esad'ın heykelini sokaklarda sürükledi.

Şam\'da Hafız Esad\'ın heykellerini devirmeye başladılar

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Son Dakika Dünya Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Defolup Gidin Artık Bu Ülkeden 33 44 Yanıtla
  • Bu Kim:
    elhamdulillah 48 8 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Tarih Beşar Esad'ı başarısız, katil ve devrik lider olarak hatırlayacak. 45 8 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bunca zülüm yaptılar sonları perişan olsun İNŞALLAH 21 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    IRAK, LİBYA DAN SONRA SURIYE DE AYNI KADERİ YAŞAYACAK TERÖR ÖRGÜTLERI TARAFINDAN YONETILEN , AT OYNATILAN YER OLACAK 11 6 Yanıtla
  • Arda Demir:
    Defolup gidin artık bıktık sizden. 5 7 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Esat sonrasi bölgemiz terörist guruplarin at oynattîği yerler olacak ve idüğü belli olmayan milyonlarca tehlikeli guruplar ülkemize giriş yapacak ve bu teröristlerein ipi ÎSRAÎLÎN elinde olacak 8 4 Yanıtla
  • Ugr g:
    bir video vardiki hic unutmam esadin askerleri halki toplamis minubuslere bir cukur kazmislar vurup vurup adamlari oraya atiyorlardi kimi 70 yasinda kimi 20 kimi 30 yasinda ne canlar gitti 3 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    israil aldı suriyeyi artık türkiye düiünsün 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Darısı bizimkilerin başına 2 1 Yanıtla
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