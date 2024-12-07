Suriye'de 27 Kasım'da düğmeye basan muhalifler, Beşar Esad rejimine karşı savaş başlattı. İlk olarak Halep'i ele geçiren muhalifler, bu süreçte birçok kritik kenti alarak Şam'a kadar dayandı.
Silahlı muhalifler son olarak Şam'a güneyden girdi. Muhaliflerin ilerleyişi sürerken, başkentten de ilk görüntüler gelmeye başladı. Muhaliflerin şehre girmesini kutlayan halk, sevinç gösterilerinde bulundu.
Halk, ilk olarak Beşar Esad'ın babası eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi. Kalabalık grup daha sonra, Esad'ın heykelini sokaklarda sürükledi.
Son Dakika › Dünya › Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar - Son Dakika
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