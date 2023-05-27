Ülkeyi karıştıran olay! İçinde devlet bilgileri olan telefonunu bulmak için barajı boşalttı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ülkeyi karıştıran olay! İçinde devlet bilgileri olan telefonunu bulmak için barajı boşalttı

27.05.2023 12:51

Hindistan'da baraj göletinin kenarında selfie çekerken telefonunu suya düşüren bir hükümet yetkilisi, telefonunu almak için göletteki suyu 3 gün boyunca tahliye ettirdi. Telefonda hassas devlet bilgileri olduğunu söyleyen şahıs, açığa alınarak eleştirilerin hedefi oldu.

Chhattisgarh eyaletindeki Kherkatta Baraj Göleti'nin kenarında geçen hafta selfie çekerken yeni aldığı telefonunu gölete düşüren Rajesh Vishwas, telefonunu almak için göletten yaklaşık 2 milyon litre suyu tahliye ettirdi. Yerel yönetimden bir yetkilinin tahliyeyi durdurmasına kadar işlemin 3 gün sürdüğünü belirten yerel basın, Vishwas'ın görevini kötüye kullanma suçlamasıyla açığa alındığını belirtti.

BİNLERCE DÖNÜM TARIM ARAZİSİ SULANABİLİRDİ

Hükümetteki BJP siyasi partinin Ulusal Başkan Yardımcılarından Dr. Raman Singh, yakıcı sıcaklarda halkın bu tip su rezervuarlarına ihtiyacı olduğunu belirterek bir telefon için boşaltılan suyla binlerce dönüm tarım arazisinin sulanabileceğini vurguladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Cep Telefonu, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeyi karıştıran olay! İçinde devlet bilgileri olan telefonunu bulmak için barajı boşalttı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu
18:09 Seçim yasakları başladı! İşte tüm detaylar
18:01 Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı uçuracak sözler: 2 kupayı birden müzemize getirebiliriz
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan seçime saatler kala sandık çağrısı
17:18 Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal'ın kabrine ziyaret
17:14 "SMS gönderecektim ama engel oldular" diyen Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere yeni vaat: Buğday taban fiyatı en az 13 TL olacak
17:10 Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı
16:45 Bakan Soylu ile Canan Kaftancıoğlu arasında "tükürük" tartışması
16:31 Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak
16:32 İstanbul'da kovalamacada bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2023 18:46:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ülkeyi karıştıran olay! İçinde devlet bilgileri olan telefonunu bulmak için barajı boşalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement