Chhattisgarh eyaletindeki Kherkatta Baraj Göleti'nin kenarında geçen hafta selfie çekerken yeni aldığı telefonunu gölete düşüren Rajesh Vishwas, telefonunu almak için göletten yaklaşık 2 milyon litre suyu tahliye ettirdi. Yerel yönetimden bir yetkilinin tahliyeyi durdurmasına kadar işlemin 3 gün sürdüğünü belirten yerel basın, Vishwas'ın görevini kötüye kullanma suçlamasıyla açığa alındığını belirtti.
Hükümetteki BJP siyasi partinin Ulusal Başkan Yardımcılarından Dr. Raman Singh, yakıcı sıcaklarda halkın bu tip su rezervuarlarına ihtiyacı olduğunu belirterek bir telefon için boşaltılan suyla binlerce dönüm tarım arazisinin sulanabileceğini vurguladı.
Son Dakika › Dünya › Ülkeyi karıştıran olay! İçinde devlet bilgileri olan telefonunu bulmak için barajı boşalttı - Son Dakika