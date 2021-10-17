Rusya'daki bir sirkte izleyicileri korkutan olay saniye saniye kameralara yansıdı. Vahşi ayının gösterisini izlemeye hazırlanan çoğunluğu çocuk binlerce seyirci, sahnede ters giden durum nedeniyle endişeli anlar yaşadı.
Gösteri yapması için mindere çıkarılan vahşi ayı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinirlenerek hamile eğiticisini boynundan tutupbırakmadı. Kadın, ayının elinden kurtulmak için yoğun çaba sarf etti.
Tek başına ayının elinden kurtulamayan kadının imdadına arkadaşları yetişti. Hemen müdahale eden eğiticiler, hamile arkadaşlarını ayının elinden kurtardı. Fakat dengesini kaybeden kadın, yere düşmekten kurtulamadı.
Son Dakika › Dünya › Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi - Son Dakika Dünya