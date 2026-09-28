Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Novi Sad\'daki 16 ölümlü facianın ardından istifa etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı, bir yıldan uzun süredir devam eden öğrenci protestoları ve hükümet yolsuzluğu iddialarına ilişkin artan kamuoyu hoşnutsuzluğunun ardından istifa etti.Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki cumhurbaşkanlığı binası önünde destekçilerine hitap ederken, dokuz yıllık görev süresi boyunca yönetiminin barış ve istikrarı koruduğunu söyledi.Haziran ayında istifa niyetini halihazırda açıklamıştı ve şu anda yaklaşan parlamento seçimlerinde partisinin başbakan adayı olarak yarışıyor. Sırbistan anayasası Vucic'in üçüncü kez cumhurbaşkanlığı için aday olmasını engelliyor. Popülist liderin yönetimi, usulsüzlük iddiaları nedeniyle büyük bir öfkeyle karşı karşıya.2024 yılında Novi Sad tren istasyonunun çatısının çökmesi ve 16 kişinin ölümü, hükümete karşı öfkeyi ilk kez alevlendiren olay oldu.Ardından öğrencilerden öğretmenlere, işçilerden çiftçilere kadar geniş bir yelpazedeki vatandaşların katılımıyla protestolar düzenlendi.Göstericiler, bu felaketin, Sırbistan'ın ilerlemesinin sembolü olması beklenen istasyonun yenilenmesiyle yakından ilgilenen Vucic'in Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) 10 yıldan uzun süren iktidarının bir yansıması olduğuna inanıyordu.Zor durumdaki cumhurbaşkanının emrindeki kişilerin istifaları, protestocuları yatıştırmaya yetmedi. Yaz boyunca devam eden gösteriler polis şiddeti iddialarının ardından daha genel bir hoşnutsuzluğa dönüştü.Vucic'in cumhurbaşkanlığı görevi gelecek yıl sona erecekti. Sırbistan anayasasına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin istifasından sonra en geç üç ay içinde yapılması gerekiyor.Bu, Sırpların yıl sonuna kadar iki kez sandık başına gideceği anlamına geliyor.Protestocularun taleplerine seçim çağrısı da eklenmişti. Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, protestolara yanıt olarak ekim ayı sonlarında yapılan erken parlamento seçimlerinden sonra gerçekleşeceğini söyledi. Daha önce bu seçimde partisinin lideri olarak yarışmayı planladığını açıklamıştı bu da Sırp siyasetinin zirvesindeki konumunu koruyabileceği ihtimalini açık bırakmıştı.Sırp İlerleme Partisi'nin üyesi ve Meclis Başkanı Ana Brnabic, yeni bir başkan seçilene kadar geçici başkanlık görevini üstlenecek.Sırp kamu yayın kuruluşu RTS'ye göre, Vucic anayasal yetkilerini kullanarak, "son bir buçuk yılda yaşadığımız korkunç olaylarla" bağlantılı olmakla suçlanan 23 öğrenci ve parti mensubu da dahil olmak üzere 49 kişiyi affetti.Vucic'in partisi seçimlerde, Öğrenci Kazanır adlı öğrenci liderliğindeki yolsuzluk karşıtı hareket ve Avrupa Sırbistanı olarak bilinen Batı yanlısı muhalefet partileri koalisyonu ile karşı karşıya gelecek.2014'te başbakan olan Vucic, 2017'de ilk kez cumhurbaşkanı seçilerek on yıldan uzun süren yönetimiyle Sırp siyasetinin önemli figürleri arasında tarihe geçti.Yönetimi süresince Sırbistan'ın AB'ye katılmasını, Rusya ile yakın ilişkiler kurmasını ve Sırbistan'ı Çin yatırımlarına açmasını istediğini kamuoyuna açıkça dile getirdi. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .