Dünya

Skandal fotoğraf! Masanın altındaki bikinili kadın dikkatlerden kaçmadı
08.02.2026 10:31
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Epstein dosyalarında yer alan bir fotoğraf kısa sürede büyük ses getirdi. Fotoğrafta Epstein ve 2 adamın masada çalıştıkları görülürken masanın altında da bikinili ve çıplak ayaklı bir kadın görülüyor. Kadın masanın altında emeklerken adamlar bilgisayara ve notlarına bakıyor. Öte yandan masanın arkasındaki duvarda çıplak bir bebek çiziminin yer aldığı görüldü.

Uluslararası kamuoyu ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein dosyalarını tartışmaya devam ederken ABD Adalet Bakanlığı yeni fotoğraf ve belgeleri yayınladı.

MASANIN ALTINDA BİKİNİLİ BİR KADIN

Yayınlanan yeni görüntülerde Epstein ve iki adamın masada çalıştıkları görülürken masanın altında da bikinili ve çıplak ayaklı bir kadın görülüyor. Kadın masanın altında emeklerken adamlar bilgisayara ve notlarına bakıyor.

DUVARDA SKANDAL ÇİZİM

Öte yandan adamların oturduğu masanın arkasındaki duvarda çıplak bir bebek çizimi de yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri çizimin üzerini siyah bantla kapatırken fotoğrafın nerede çekildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

EŞOFMAN ALTINDA DİKKAT ÇEKEN YAZI

Epstein'in üzerindeki eşofman altında ise "LSJ" yazıyor. ABD medyası bunun Epstein'in "Little Saint James" olarak da bilinen özel adasının kısaltması olabileceğine dair iddialarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Hukuk, Dünya

