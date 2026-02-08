Skandal fotoğraf! Masanın altındaki bikinili kadın dikkatlerden kaçmadı

Uluslararası kamuoyu ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein dosyalarını tartışmaya devam ederken ABD Adalet Bakanlığı yeni fotoğraf ve belgeleri yayınladı.

MASANIN ALTINDA BİKİNİLİ BİR KADIN

Yayınlanan yeni görüntülerde Epstein ve iki adamın masada çalıştıkları görülürken masanın altında da bikinili ve çıplak ayaklı bir kadın görülüyor. Kadın masanın altında emeklerken adamlar bilgisayara ve notlarına bakıyor.

DUVARDA SKANDAL ÇİZİM

Öte yandan adamların oturduğu masanın arkasındaki duvarda çıplak bir bebek çizimi de yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri çizimin üzerini siyah bantla kapatırken fotoğrafın nerede çekildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

EŞOFMAN ALTINDA DİKKAT ÇEKEN YAZI

Epstein'in üzerindeki eşofman altında ise "LSJ" yazıyor. ABD medyası bunun Epstein'in "Little Saint James" olarak da bilinen özel adasının kısaltması olabileceğine dair iddialarda bulundu.