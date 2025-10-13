Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı

Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı
13.10.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya'nın Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 66 kişi yaralandı. Kazanın rayların kesiştiği noktada meydana geldiği belirtildi.

Slovakya'nın doğusundaki Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avrupa ülkesi Slovakya, meydana gelen tren kazasıyla sarsıldı. Slovakya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı belirtildi.

66 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi. 66 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı da duyuruldu.

Kaynak: DHA

Tren Kazası, İnceleme, Slovakya, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı Kayseri'de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı
Meclis’e sunuldu Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor
Edson Alvarez’den iki kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım Edson Alvarez'den iki kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım
Taksim tramvayında korkutan yangın Taksim tramvayında korkutan yangın
Faroe Adaları’ndan büyük sürpriz Faroe Adaları'ndan büyük sürpriz
İsrail’in Gazze’den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle büyük yıkım gün yüzüne çıktı

18:12
Trump, Mısır’da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı
17:32
Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi
Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi
17:27
Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım
Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım
17:22
İstanbul’un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı
16:55
İsrail’in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze’de
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de
15:37
Netahyahu krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır’a indirtmedi
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 18:18:37. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.