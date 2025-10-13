Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı

Slovakya'nın doğusundaki Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avrupa ülkesi Slovakya, meydana gelen tren kazasıyla sarsıldı. Slovakya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı belirtildi.

66 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi. 66 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı da duyuruldu.