Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yle başkent Kiev'de resmi temaslarda bulundu.

KIRIM MESAJI

Kırım'la ilgili çok önemli mesajlar veren Erdoğan, "Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum." ifadelerini kulandı.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya ve Ukrayna krizine de değinen Erdoğan, "Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler düzeyinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimiz bugün bir kez daha vurguladım. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşması çerçevesinde barışçıl yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz." diye konuştu.

TİCARİ İŞ BİRLİĞİ

İki ülkenin iş birliğini genişleteceğini açıklayan Erdoğan, "Geçtiğimiz sene yüzde 60'a yakın artışla 7.5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe hızlı şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum. Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Görüşmelerimizde Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik, ortak projeleri ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ikili işbirliğimizi kazan-kazan temelinde her alanda güçlendireceğimize inanıyorum." dedi.