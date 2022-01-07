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Son dakika haber! Tokayev: Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık - Son Dakika

Son dakika haber! Tokayev: Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık

07.01.2022 14:52
Son dakika haber! Tokayev: Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık

Son dakika gelişmesine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün halka seslenerek 'güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini' söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün halka seslenerek 'güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini' söyledi. Olayların yoğun yaşandığı bölgelerde durumun istikrar kazandığını belirten Tokayev, yerli ve yabancı silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev konuşmasında, güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini açıkladı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin kendi talepleri doğrultusunda ülkeye geldiğini ifade eden Tokayev, ayrıca talebine hızlı ve dostane cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e özel şükranlarını sundu.

BELLİ BÖLGELERDE İNTERNETİ AÇMAYA KARAR VERDİMTeröristlerle masaya oturup barışçıl çözüm için müzakere etmeyeceğini vurgulayan Tokayev konuşmasında ülkedeki şiddet olaylarını çıkaranları 'yerli ve yabancı teröristler' olarak nitelendirdi. Ülkedeki internet yavaşlamasının sebebinin şiddet olaylarını çıkartan sözde aktivistler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkenin belirli bölgelerinde belirli zaman aralıklarında internet bağlantısını açmaya karar verdiğini ifade etti.GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YETERLİ EKİPMAN VE ARACI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şiddet olaylarını çıkaranları araştırıp, gözaltına alacak özel bir departmanlar arası grup oluşturduğunu belirten Tokayev, bu kişilerin en ağır ceza alacaklarını söyledi. Tokayev, yaşanan olaylardan sonra güvenlik güçlerinin yeterli özel araç ve ekipmanın olmadığının ortaya çıktığını vurgulayarak hızlıca bu sorunla ilgileneceğini belirtti.


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cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! Tokayev: Yerli ve yabancı, silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşmak zorunda kaldık - Son Dakika Dünya


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