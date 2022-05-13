Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası - Son Dakika
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Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası

13.05.2022 14:32
Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası

Son dakika dünya haberi: ABD'nin güney eyaletlerden Georgia'da Delaware Üniversitesi, 9 Mayıs'ta açıklama yaparak Lakros sporu yapan kız takımının maçtan dönerken polisin 'ırkçı' muamelesine maruz kaldığını açıkladı.

ABD'nin güney eyaletlerden Georgia'da Delaware Üniversitesi, 9 Mayıs'ta açıklama yaparak Lakros sporu yapan kız takımının maçtan dönerken polisin 'ırkçı' muamelesine maruz kaldığını açıkladı. Polisin küçük bir trafik kuralı ihlali sebebiyle durduğu takım otobüsündeki çoğunluğu siyahi öğrencileri, K9 köpekleriyle baştan aşağıya arayarak suçlarını itiraf etmeleri için korkutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Delaware Üniversitesi Başkanı Tony Allen, olayla ilgili basına açıklama yaparak 20 Nisan'da Lakros sporu yapan kız takımının bir maçtan dönerken otobüsün küçük bir trafik ihlali sebebiyle durdurulduğunu belirtti. Polisin çoğunluğu siyahi olan öğrencilerin bagajları dahil K9 köpekleriyle geniş çaplı arama yapmaya başladığını belirten Allen, öğrencilerin itiraf etmesi için polisin korkutma taktikleri sergilediğini ifade etti. Açıklamada, arama sonrasında polisin herhangi yasa dışı bir madde bulamadığı ve olayın görüntülerinin de çekildiğini vurgulandı.

BİR ANDA 'KURBAN VE GÜVENDE' OLMA ARASINDAKİ ÇİZGİ ÇOK İNCEOlayın Delaware kongre üyesi, Başsavcı ve Vali ile paylaşıldığını ifade eden Allen, yasal yollara başvuracaklarını belirtti. Kişilerin herhangi bir anda 'güvende veya kurban olmaları' arasındaki çizginin çok ince olduğuna dikkat çeken Başkan Allen, "Bu hepimiz için, özellikle de renkli topluluklar ve onlara hizmet eden kurumlar için geçerlidir. Ortaya çıkan güçsüzleşme duyguları her zaman saldırganların nesnesidir" dedi. Konuyu ilk defa basına taşıyan bir öğrenci, siyahi olmaları haricinde polisin basit bir trafik ihlalinden arama yapmasına sebep verecek bir durum söz konusu olmadığını belirtmişti.


Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası
Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası
Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası
Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Delaware Üniversitesi, Delaware, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası - Son Dakika


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