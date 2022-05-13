Son dakika haberi: ABD polisinden üniversiteli sporculara 'ırkçı' muamele iddiası - Son Dakika

ABD'nin güney eyaletlerden Georgia'da Delaware Üniversitesi, 9 Mayıs'ta açıklama yaparak Lakros sporu yapan kız takımının maçtan dönerken polisin 'ırkçı' muamelesine maruz kaldığını açıkladı. Polisin küçük bir trafik kuralı ihlali sebebiyle durduğu takım otobüsündeki çoğunluğu siyahi öğrencileri, K9 köpekleriyle baştan aşağıya arayarak suçlarını itiraf etmeleri için korkutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Delaware Üniversitesi Başkanı Tony Allen, olayla ilgili basına açıklama yaparak 20 Nisan'da Lakros sporu yapan kız takımının bir maçtan dönerken otobüsün küçük bir trafik ihlali sebebiyle durdurulduğunu belirtti. Polisin çoğunluğu siyahi olan öğrencilerin bagajları dahil K9 köpekleriyle geniş çaplı arama yapmaya başladığını belirten Allen, öğrencilerin itiraf etmesi için polisin korkutma taktikleri sergilediğini ifade etti. Açıklamada, arama sonrasında polisin herhangi yasa dışı bir madde bulamadığı ve olayın görüntülerinin de çekildiğini vurgulandı.