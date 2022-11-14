İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal saldırısıyla ilgili konuştu: Çok sert bir karşılık vereceğiz - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal saldırısıyla ilgili konuştu: Çok sert bir karşılık vereceğiz

14.11.2022 12:18

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD Büyükelçiliğinin taziyelerini kabul etmiyoruz. Verilen mesajı aldık, güçlü şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan saldırı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

"VERİLEN MESAJIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bakan Soylu, teröristlerin operasyonla yakalandığını belirtirken ABD Büyükelçiliğinin yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi. Soylu konuyla ilgili şunları söyledi: "Emniyetimiz, valimiz gerekli açıklamaları yaptı. Cenazeleri kaldıracağız şimdi. Biz bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz.

"TAZİYEYİ REDDEDİYORUZ"

Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kendi Senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışmalıdır.

Son dakika! İstiklal saldırısıyla ilgili konuşan Bakan Soylu: Verilen mesajı aldık, çok sert bir karşılık vereceğiz


Kimseye kalleşlik yapmıyoruz, bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı. Bize ne cevap verildiğini biliyoruz. Operasyonlar başarılı şekilde yakalandı. Yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı. Nasıl, ne şekilde koordine edildiğini biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj vereceğiz.

"KISKIVRAK ELE GEÇİRİLDİ"

Onu götüren şahsı yakalayıp network'ün parçası olan şahsı yakalayıp sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde evde kıskıvrak ele geçirilmiş oldu."

Son dakika! İstiklal saldırısıyla ilgili konuşan Bakan Soylu: Verilen mesajı aldık, çok sert bir karşılık vereceğiz

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN YAYINLADIĞI TAZİYE MESAJI

ABD Ankara Büyükelçiliği yaşanan hain saldırı sonrası yayınladığı mesajda "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelen patlamadan derin bir üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal saldırısıyla ilgili konuştu: Çok sert bir karşılık vereceğiz - Son Dakika


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