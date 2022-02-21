Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak

80 Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Bu açıklamanın ardından ABD'nin tavrı merak konusu oldu. Çok geçmeden ABD'den Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili basına açıklama yaptı.

"YAPTIRIM KARARINI İMZALAYACAK"

Rusya'dan böyle bir adımın beklendiği belirtilen açıklamada, ABD'nin derhal yanıt vermeye hazır olduğu ifade edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden yakında Amerikalıların Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerine, bu bölgelerden veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacak" ifadelerini kullandı.

DETAYLARI BAKANLIKLAR AÇIKLAYACAK

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın açıklayacağını bildirdi. Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.

PUTİN "DONBAS RUSYA'NIN BİR PARÇASI" DEMİŞTİ

Putin, akşam saatlerinde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk de içine alan Donbas'ın tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu belirtti. Putin, "Bu kararı daha önce almalıydık. Federal meclisi bu kararı desteklemeye davet ediyorum. Dökülen bu kanlar Kiev'deki rejimin elinde olacaktır. Bu kararları açıklayarak Rus vatanseverlerin gücünün arkamda olduğunu hissediyorum" diye konuştu.