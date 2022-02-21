Üye Girişi
Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak - Son Dakika

Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak

21.02.2022 23:51
Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Luhansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından ABD'den ilk tepki geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığını' açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak." ifadelerine yer verildi.

80 Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Bu açıklamanın ardından ABD'nin tavrı merak konusu oldu. Çok geçmeden ABD'den Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili basına açıklama yaptı.

"YAPTIRIM KARARINI İMZALAYACAK"

Rusya'dan böyle bir adımın beklendiği belirtilen açıklamada, ABD'nin derhal yanıt vermeye hazır olduğu ifade edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden yakında Amerikalıların Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerine, bu bölgelerden veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacak" ifadelerini kullandı.

DETAYLARI BAKANLIKLAR AÇIKLAYACAK

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın açıklayacağını bildirdi. Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.

PUTİN "DONBAS RUSYA'NIN BİR PARÇASI" DEMİŞTİ

Putin, akşam saatlerinde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk de içine alan Donbas'ın tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu belirtti. Putin, "Bu kararı daha önce almalıydık. Federal meclisi bu kararı desteklemeye davet ediyorum. Dökülen bu kanlar Kiev'deki rejimin elinde olacaktır. Bu kararları açıklayarak Rus vatanseverlerin gücünün arkamda olduğunu hissediyorum" diye konuştu.

Son Dakika: Putin'den kritik Donbas açıklaması: Ukrayna, Rusya için tarihin bir parçasıdır Son Dakika: Putin, Ukrayna'yı kameralar karşısında tehdit etti: Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasından sonra tepkiler peş peşe geldi Son Dakika: Putin'den önemli açıklama: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
YORUMLAR
500
Son Dakika: Putin'in 'tanıma' kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasından sonra tepkiler peş peşe geldi Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasından sonra tepkiler peş peşe geldi ABD'nin ele geçirdiği istihbarat raporları ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır ABD'nin ele geçirdiği istihbarat raporları ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Putin'in 'tanıma' kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:24 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
23:15 Yayıncı kuruluş yayını kesti! Göztepe taraftarı tribünden atlayıp hakemin üzerine koştu
22:48 İrfan Can deliye döndü! Maçın ardından Mohamed'e saldırdı
22:32 Galatasaray'dan mucizevi geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, galibiyeti getirdi
22:24 Son Dakika: Putin'den önemli açıklama: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
22:08 Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 00:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement