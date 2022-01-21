Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik

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ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini ve olası bir işgalin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir felaket olacağını söylemişti. Saldırı durumunda Moskova'ya karşı birlik olunması çağrısında bulunan Biden "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse bunun bedelini hemen, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede ödeyecektir" demişti.

CENEVRE'DE BİR ARAYA GELDİLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona girişmesini önlemek amacıyla yürütülen zirveye katıldı. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmede Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar gibi konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rus mevkidaşı Lavrov.

LAVROV, BIDEN'IN İŞGAL İDDİALARINI YALANLADI

Zirvede, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın ortaya attığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarına da yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir zaman Ukrayna'ya saldıracakları yönünde bir açıklama yapmadıklarını belirtti. Lavrov, "Rusya Ukrayna için tehdit değildir" ifadesini kullandı.

RUSYA'NIN ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya silah ve Batılı askeri uzmanların gönderilmesinden endişe duyduklarını da kaydetti. Lavrov ayrıca, NATO'nun Rusya'ya karşı faaliyet yürütüyor olması nedeniyle ittifakın doğuya doğru genişlemesine karşı çıktıklarını da belirtti.

"Bu blok (NATO) SSCB'ye karşı kuruldu, şimdiyse Rusya'ya karşı faaliyet yürütüyor" diyen Rusya Dışişleri Bakanı, bu nedenle, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyi durdurmasının Rusya için 'geri adım atılmayacak, temel bir mesele' olduğu vurgusu yaptı.