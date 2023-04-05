Flaş karar! Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak uçaklara kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Flaş karar! Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak uçaklara kapatıldı

05.04.2023 15:23

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Havalimanı'nı iniş ve kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, 3 Nisan itibarıyla Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını duyurdu.

"PKK, SÜLEYMANİYE'DEKİ HAVALİMANINA NÜFUZ ETTİ"

Bakanlığın açıklamasında, "Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır" denildi.

"GELİŞMELER IŞIĞINDA TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Sözkonusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."

YORUMLAR
500
IKBY ile Bağdat arasında Türkiye üzerinden petrol anlaşması IKBY ile Bağdat arasında Türkiye üzerinden petrol anlaşması Irak Başbakanı'ndan 'Türkiye ile yakında stratejik projeler hayata geçirilecek' açıklaması Irak Başbakanı'ndan 'Türkiye ile yakında stratejik projeler hayata geçirilecek' açıklaması

Süleymaniye, Türkiye, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Flaş karar! Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak uçaklara kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti
16:19 Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Beşiktaş, TFF'yi açık açık hukuksuzlukla suçladı: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında her şeyi anlattı! 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmiş
16:13 Kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e, AK Parti'den sert tepki: Meclis'te kurşun sergisi tehdittir
16:05 Cimbomdan şampiyonluk marşı! İşte Galatasaray'ın yeni şarkısı
15:59 Aslan şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Galatasaray'ın yeni marşı
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı! Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:24 Jorge Jesus'tan olay yaratan Ali Koç paylaşımı! Başkanın suratını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 16:37:40. #1.12#
SON DAKİKA: Flaş karar! Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak uçaklara kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement