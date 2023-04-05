Flaş karar! Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak uçaklara kapatıldı

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Dışişleri Bakanlığı, 3 Nisan itibarıyla Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını duyurdu.

"PKK, SÜLEYMANİYE'DEKİ HAVALİMANINA NÜFUZ ETTİ"

Bakanlığın açıklamasında, "Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır" denildi.

"GELİŞMELER IŞIĞINDA TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Sözkonusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."