Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler

24.02.2022 19:55
Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler

Son dakika haberleri: Ukrayna'da emniyet güçleri kritik bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna'da emniyet güçleri kritik bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları ve gönüllerle birlikte çalıştıklarını açıklayan polis, yerleşim yerlerinde devriye gezdiklerini ifade etti. Yetkililer açıklamada "Güvenlik güçleri kontrol noktalarında görev yapmakta, belgeleri incelemekte ve araçları teftiş etmekte, yollarda sürücülere yardımcı olmakta ve vatandaşlara bombardıman durumunda nasıl hareket edeceklerini anlatmaktadır" ifadelerine yer verdi.


Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler
Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler
Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler
Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler
YORUMLAR
500
Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu işgali tümüyle reddediyoruz' AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu işgali tümüyle reddediyoruz'

Ukrayna, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler - Son Dakika


Son Dakika
19:44 Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
19:10 Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!
19:09 Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
18:58 Son Dakika: Ukrayna ilk resmi toprak kaybını yaşadı! Rusya, Herson bölgesini ele geçirdi
18:58 Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 20:01:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Ukrayna polisinden sıkı denetimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement