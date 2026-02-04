Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı - Son Dakika
Dünya

Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı

Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi\'nin son mesajı ortaya çıktı
04.02.2026 13:55
Libya'da suikasta kurban giden, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, ölümünden bir gün önce kuzeni Ahmed Kaddafi'ye gönderdiği son sesli mesaj yayımlandı. Kaddafi ses kaydında ülkesinin geleceği konusunda derin endişe duyduğunu ve bazı yabancı ülkelerin ülke yönetimine müdahale etmeye çalıştığını ifade ediyor.

Libya'da öldürülen Seyfülislam Kaddafi'nin, hayatını kaybetmeden bir gün önce gönderdiği son sesli mesaj basına yansıdı.

KUZENİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Kuzeni Ahmed Kaddafi tarafından paylaşılan kayıtta, Kaddafi'nin ülkesinin geleceği konusunda derin endişe duyduğu ve dış müdahalelere sert tepki gösterdiği ifade edildi.

HUZURSUZ VE ÖFKELİ BİR RUH HALİ İÇİNDE

Ses kaydında Seyfülislam Kaddafi'nin huzursuz ve öfkeli bir ruh hali içinde olduğu dikkat çekti. Mesajında, Libya'nın siyasi ve güvenlik durumunun geldiği noktadan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kaddafi, bazı yabancı ülkelerin ülke yönetimine müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Kaddafi, dış güçlerin Libya'daki gelişmeleri yönlendirdiğini, ülkenin kaderinin yabancı aktörlerin eline bırakıldığını savunarak, bunun Libya halkının fedakârlıkları, çıkarları ve talepleri pahasına gerçekleştiğini vurguladı.

ADLİ TIPTAN AÇIKLAMA

Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı. Resmî makamlar tarafından olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmazken, Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı güçler cinayetle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.

Kaddafi'nin siyasi ekibi ise olayın salı günü öğle saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre, yüzleri maskeli 4 silahlı kişi, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Kaddafi'nin kaldığı mekâna girerek suikastı gerçekleştirdi. Öte yandan, Libya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, adli tıp raporuna göre Seyfülislam Kaddafi'nin ateşli silah yaraları nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Savcılık, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve sorumlular hakkında ceza davası açılacağını duyurdu.

Güvenlik, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muharrem Töngüşlü Muharrem Töngüşlü :
    Böyle adam gelmez.Libya kendi ayağına sıktı halk isyan başlatarak ortalığı dağıttılar. 27 1 Yanıtla
  • 889397.64 889397.64:
    kimse yakalanmax bu iş bitmiş Allah rahmet etsin 7 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    liderini seçip sonra sahip çıkmayan toplumlar yıkılmaya yada sömürülmeye mahkumdur… 6 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Muamer kadafi vicdanlı bi liderdi Arapların en şerefli liderlerinden biriydi mekanı cennet olsun bilinmeliki giden geleni aratır ve Allah o halkı kahru perişan eti 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı - Son Dakika
