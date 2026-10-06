Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Riyad'a gitti; Bin Selman ile görüşmesi bekleniyor - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Riyad'a gitti; Bin Selman ile görüşmesi bekleniyor

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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Riyad\'a gitti; Bin Selman ile görüşmesi bekleniyor
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere resmi ziyaret kapsamında Riyad'a gitti. Şara'ya Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik ediyor; Şara'nın Veliaht Prens ile görüşmesi bekleniyor.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere resmi ziyaret kapsamında başkent Riyad'a gitti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere resmi ziyaret kapsamında başkent Riyad'a gitti. Şara'ya ziyareti sırasında Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik ediyor.

Şara ve Şeybani'yi Riyad'a varışlarında Riyad Bölgesi Emiri Prens Faysal bin Bender bin Abdülaziz karşıladı. Şara'nın ziyaret kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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