Dünya

Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği

13.02.2026 07:08
Suriye'de ağır darbe alan terör örgütü PKK'ya Irak'ta Haşdi Şabi unsurlarının destek verdiği iddia edildi. Çok sayıda PKK'lının Haşdi Şabi kontrolündeki bölgelere geçtiği, örgütün de Sincar'da Haşdi Şabi gruplarına karargâh imkânı sağladığı öne sürüldü. Öte yandan Ankara'daki resmi kaynaklar, PKK'nın Kalkınma Yolu projesine yönelik tehditleri ile Musul-Telafer-Kerkük hattındaki Türkmen nüfusa dönük riskler nedeniyle Türkiye'nin sabrının tükendiğini muhataplara ilettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Sıra Irak'ta" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyinde diplomasi ve güvenlik trafiği hız kazandı. Türkiye, Sincar başta olmak üzere PKK varlığına ilişkin Bağdat yönetimi ile birlikte KYB ve KDP yetkilileriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Bölgede geniş çaplı bir operasyon beklentisi güçlenirken, terör örgütünün Suriye yapılanmasında yer alan bazı isimlerin Sincar'a geçtiği iddia edildi.

"TELAFER'İN VİLAYET İLAN EDİLMESİ GEREKİYOR"

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, PKK'nın Suriye lojistik hattının kesilmesinin ardından örgütün yeni bir yapılanma sürecine girdiği öne sürüldü. Iraklı uzman Prof. Dr. Mahir Nakip, Türkiye merkezli yeni bir coğrafi dönüşüm sürecinin başladığını belirterek, Sincar'ın örgüt açısından Kandil'den daha stratejik bir konuma sahip olduğunu savundu. Nakip, Türk heyetlerin hem Bafel ve Kubat Talabani ile hem de Erbil ve Bağdat yönetimleriyle Sincar, Kerkük ve Musul eksenli görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Nakip ayrıca, nüfusunun büyük bölümünü Türkmenlerin oluşturduğu Telafer'in vilayet ilan edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"ANKARA'NIN SABRI TÜKENDİ" MESAJI

Ankara'da görüşülen resmî kaynaklar, PKK'nın Kalkınma Yolu projesine yönelik tehditleri ile Musul-Telafer-Kerkük hattındaki Türkmen nüfusa dönük riskler nedeniyle Türkiye'nin sabrının tükendiğini muhataplara ilettiklerini belirtti. Kaynaklar, çözüm odaklı adımlar konusunda kararlı olduklarını ve sürecin bundan sonra operasyonel boyutta ilerleyeceğini ifade etti. Aynı kaynaklar, ABD başta olmak üzere uluslararası aktörlerle temasların sürdüğünü, Haşdi Şabi ile ilgili yeni gelişmeler ve olası ittifakların gündeme gelebileceğini kaydetti.

MUSUL VE KERKÜK'TE DEMOGRAFİK TARTIŞMA

Iraklı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hicran Kazancı, Musul ve Kerkük üzerinde "tehlikeli oyunlar" oynandığını öne sürdü. Kazancı, bölgenin istikrarı için 1957 nüfus sayımının esas alınması gerektiğini savundu. 2017 sonrası süreçte Kerkük'e 120 binden fazla Arap ailenin taşındığını ileri sürdü.

PKK-HAŞDİ ŞABİ İDDİASI

Bölgede konuşulan Iraklı güvenlik kaynakları, Haşdi Şabi unsurlarının Sincar'da PKK ile birlikte hareket ettiğini iddia etti. Kaynaklar, bazı Haşdi Şabi gruplarının PKK kontrolündeki alanlarda karargâh kurduğunu, örgütün Suriye'den getirdiği silah ve mühimmatı bu bölgelere taşıdığını öne sürdü. Ayrıca PKK ile Haşdi Şabi arasındaki temaslarda İran'ın Erbil Konsolosu Faramez Asadi'nin kilit rol oynadığı iddia edildi. Sincar'da ortak karargâh ve eğitim kampları kurulduğu, bölgede yeni bir yapılanmaya gidildiği ileri sürüldü.

