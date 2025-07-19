Suriye\'de Kapsamlı Ateşkes İlan Edildi

SURİYE Cumhurbaşkanlığı, sivillerin korunması, toprak bütünlüğü ve kamu güvenliği için kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye halkının kanının dökülmesini engellemek ve devletin ulusal ile insani sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kapsamlı bir ateşkes kararı alınmıştır" denildi. Açıklamada, tüm taraflara, devlet kurumları ve güvenlik güçlerinin ateşkesi sorumlu bir şekilde uygulayabilmesi için gerekli ortamın sağlanması, istikrarın tesis edilmesi ve kan dökülmesinin durdurulması çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, tüm silahlı çatışmaların ve savaş eylemlerinin ülke genelinde derhal durdurulması, sivillerin güvenliğinin garanti altına alınması ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasının temin edilmesi talep edildi. Ateşkesin uygulanmasını güvence altına almak, kamu düzenini sağlamak ve sivillerin can ile mal güvenliğini korumak için güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde konuşlanmaya başladığı belirtilen açıklamada, bu adımların huzur ve istikrarın güçlendirilmesi hedefini taşıdığı kaydedildi.