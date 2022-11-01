Tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya'dan kritik bir karar daha! Koridor boyunca gemilerin hareketleri de durduruldu - Son Dakika
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Tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya'dan kritik bir karar daha! Koridor boyunca gemilerin hareketleri de durduruldu

01.11.2022 08:22

Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar Rusya, kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz'' ifadelerini kullanmıştı. Tartışma yaratacak bir hamle daha yapan Rusya, güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırılar düzenlenmesi nedeniyle tahıl koridorunda gemilerin geçişlerinin de askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, " Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik düzenlediği terör eylemiyle ilgili durum netleşene kadar, Karadeniz Girişimi tarafından belirlenen güvenlik koridoru boyunca hareket (gemilerin) askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

GEMİ HAREKETİ DURDU

Tahıl sevkiyatı için belirlenen koridordan şimdilik gemilerin hareket etmesinin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna yönetimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı bunu Rusya Federasyonu'na karşı askeri operasyonları yürütmek için kullandığından gemilerin güvenlik koridoru boyunca hareketi kabul edilemez." denildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığı savunuldu. Gelişmeler bu şekilde olduğu müddetçe tahıl koridorundaki herhangi bir nesnenin güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Girişimi'nden çekilmediği ama anlaşmayı askıya aldığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.

AB ÇAĞRIYI YİNELEDİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya almasını kınadı ve tahıl koridoru anlaşmasını acilen uygulamasını istedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi adlı anlaşma sayesinde Ukrayna'dan dünya piyasalarına 9,5 milyon ton tahıl ve gıda ulaştırıldığını belirtti. Rusya'yı gıda ve açlığı silah olarak kullanmakla suçlayan Borrell, "AB, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni askıya almasını kınamaktadır ve Rusya'ya kararını geri alma, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasını acilen sürdürme çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullandı. Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması yönündeki çağrısını desteklediklerini kaydetti.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi hakkında dün ilk kez konuştu. Erdoğan, ''Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz'' dedi.

ZELENSKİ DE TEPKİSİZ KALMADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alması kararını değerlendirerek, "Rusya gıda krizini kasıtlı olarak eylül ayında ağırlaştırmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya'dan kritik bir karar daha! Koridor boyunca gemilerin hareketleri de durduruldu - Son Dakika

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