Tayland'ın Pattayakentinde gece saatlerinde arkası açık bir otobüsle gezintiye çıkan 55 yaşındaki tatilci, eskortların olduğu bölgeden geçerken arkadaşlarıyla birlikte durdu. Bu sırada sarhoş olan 25 yaşındaki bir eskort, öpme bahanesiyle tatilcinin kulağına doğru eğildi.
Ancak eskort, adamın kulağını öpmek yerine kopardı ve ardından uzaklaşarak kulağı yuttu. Turistin kanlar içerisinde kaldığını gören arkadaşları ise hemen polise haber verdi. Polis kısa süre içerisinde olay yerine geldi.
Kulağının bir kısmı kopan adam hastaneye kaldırılırken, sarhoş kadın da polis ekipleri tarafından sakinleştirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi - Son Dakika