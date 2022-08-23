Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi - Son Dakika
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Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi

23.08.2022 14:45
Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi

Tayland'da sarhoş bir eskort, akşam saatlerinde öpme bahanesiyle yaklaştığı 55 yaşındaki tatilcinin kulağını koparıp midesine indirdi. Turistse kanlar içerisinde kaldı. Polisler eskortu sakinleştirdikten sonra gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tayland'ın Pattayakentinde gece saatlerinde arkası açık bir otobüsle gezintiye çıkan 55 yaşındaki tatilci, eskortların olduğu bölgeden geçerken arkadaşlarıyla birlikte durdu. Bu sırada sarhoş olan 25 yaşındaki bir eskort, öpme bahanesiyle tatilcinin kulağına doğru eğildi.

KULAĞINI ISIRINCA ÇIĞLIĞI BASTI

Ancak eskort, adamın kulağını öpmek yerine kopardı ve ardından uzaklaşarak kulağı yuttu. Turistin kanlar içerisinde kaldığını gören arkadaşları ise hemen polise haber verdi. Polis kısa süre içerisinde olay yerine geldi.

Sarhoş eskort, öpme bahanesiyle yaklaştığı adamın kulağını koparıp yuttu

SAKİNLEŞTİRİLİP GÖZALTINA ALINDI

Kulağının bir kısmı kopan adam hastaneye kaldırılırken, sarhoş kadın da polis ekipleri tarafından sakinleştirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarhoş eskort, öpme bahanesiyle yaklaştığı adamın kulağını koparıp yuttu
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Son Dakika Dünya Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi - Son Dakika
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