TIR, Bakım Yapan İşçiye Çarptı

ABD'nin Louisiana eyaletinde seyir halindeki TIR, sepetli vinçte trafik lambası bakımı yapan işçiye çarptı.
Louisiana eyaletin Livingston Parish bölgesindeki seyir halindeki TIR, sepetli vinç üzerindeyken trafik lambası bakımı yapan elektrik işçisine çarptı. Polis, elektrik işçisinin hafif yaralandığını belirterek hastaneye kaldırılmadığını ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Öte yandan kaza, başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.
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